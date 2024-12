Brad Pitt e Angelina Jolie hanno raggiunto un accordo per il divorzio dopo otto anni di battaglie legali

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno firmato un accordo di divorzio. La notizia, pubblicata dalla rivista statunitense People, è stata confermata dall’avvocato dell’attrice e star di Hollywood, James Simon, secondo cui la firma avvenuta ieri segna un punto di svolta nella saga legale che vede coinvolta da ben otto anni l’ex coppia dei sogni del cinema americano.

Angelina Jolie, ha spiegato Simon alla rivista People, aspirava a “trovare la pace”. “È semplicemente parte di un lungo processo in corso iniziato otto anni fa”, ha aggiunto l’avvocato. “Onestamente, Angelina è esausta ma è sollevata che sia finita”. I due si incontrarono per la prima volta durante le riprese del film “Mr. & Mrs. Smith”, uscito nel 2005, in cui interpretarono i due ruoli principali.

L’attrice chiese il divorzio dall’allora marito Brad Pitt nel settembre del 2016, dopo anni due anni dal matrimonio. Da allora però i due sono rimasti invischiati in una lunga battaglia legale. Soltanto nel 2018 l’ex coppia più famosa di di Hollywood, soprannominata “Brangelina”, raggiunse un accordo per la custodia dei loro sei figli.

Le liti però non sono finite: in seguito la 49enne contestò infatti la decisione dell’ex marito 61enne circa la vendita delle sue quote di Château Miraval, una proprietà nella regione Var, nel sud della Francia, dove dal 2011 la coppia si era associata con una famiglia di viticoltori locali per produrre vino rosato. Allora Brad Pitt denunciò pubblicamente le “cattive intenzioni” dell’ex moglie Angelina Jolie nei suoi confronti. L’attrice, da parte sua, accusò l’ex marito di aver aggredito due dei loro figli durante una discussione a bordo di un jet privato nel 2016. Ora però le liti sembrano concluse.

I due casi non sono collegati all’istanza di divorzio e quindi continuano a tenere impegnati i legali di entrambe le parti. Soltanto a novembre, ad esempio, un giudice ha accolto la richiesta di Angelina Jolie di obbligare Brad Pitt a divulgare “documenti, e-mail e messaggi”, che secondo l’avvocato dell’attrice, Paul Murphy, dimostrerebbero le accuse di abusi mosse contro l’ex marito e “anni di insabbiamenti”.

Nello stesso mese però, un altro magistrato ha respinto le istanze di Angelina Jolie sul caso relativo alla cantina vinicola francese, accogliendo la tesi degli avvocati di Brad Pitt, secondo cui esisteva un accordo scritto tra gli ex coniugi sulla vendita delle quote, che secondo lo studio legale dell’attore, dimostrerebbe “la legittimità delle sue affermazioni”. Insomma, il divorzio è finito ma le liti continuano.