Si può parlare di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Di certo i due hanno ammesso di essersi rivisti, e il settimanale Chi li ha paparazzati durante un weekend che hanno trascorso insieme in un meraviglioso resort vicino a Brescia. Negli scatti Belen e Stefano, immersi nel verde della natura, sembrano avere un gran feeling, tra abbracci, sorrisi e passeggiate mano nella mano.

Ma come stanno davvero le cose? Proviamo a fare un passo indietro. Le voci sul ritorno di fiamma sono iniziate a gennaio, quando per la prima volta dopo un anno e mezzo l’ex coppia è stata paparazzata insieme all’aeroporto di Milano. Stefano De Martino era infatti andato a prendere la showgirl di ritorno da un viaggio in Uruguay.

Da quel momento sono apparse numerose foto che li ritraevano insieme, anche se i diretti interessati hanno provato più volte a gettare acqua sul fuoco. “Se ci fosse un ritorno di fiamma lo direi”, aveva dichiarato il conduttore di Stasera tutto è possibile, che però ha ammesso: “Va e viene da casa mia”. “Rivedo Stefano De Martino, ma vivo serena e sola con i miei figli”, ha detto in un’intervista l’argentina. Si può dunque ipotizzare una fase di lenta ricostruzione di un rapporto, dopo che la showgirl si è lasciata con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la figlia Luna Marì appena otto mesi fa. De Martino al contempo non ha mai ufficializzato altre storie.

Gossip / Stefano De Martino rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: “Abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio” Spettacoli / Stefano De Martino su Belen: “Va avanti e indietro da casa mia” Gossip / Belen Rodriguez conferma il ritorno di fiamma con Stefano De Martino: “Si, ci vediamo” Cronaca / Padova, Belen partorisce e l’ospedale “riserva un’intera ala solo per lei”: è polemica

Da registrare le dichiarazioni di Belen a Chi: “Non voglio sembrare egoista, ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me”. “Con Stefano ci vediamo, non è una novità. La nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più”, ha aggiunto.

Parafrasando Moggi, non conferma e non smentisce. “Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati. Ho provato per la seconda volta a formare una famiglia, adesso sono una mamma che vive con i suoi figli”, ha spiegato la conduttrice de Le Iene.

Infine, nel corso dell’intervista a Chi, Belen ha risposto in merito all’ipotesi di un amore saffico: “A me piacciono gli uomini, ma penso che ogni donna, almeno una volta, abbia avuto una fantasia. Poi c’è chi ha provato e chi no. Chi mi piacerebbe? Beh, Angelina Jolie, perdo la testa per ogni cosa che fa. E poi ho una fortissima simpatia per Jennifer Lopez”.

“Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario”, aveva dichiarato nei giorni scorsi De Martino al settimanale Gente. (Foto: settimanale “Chi”).