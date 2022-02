Belen Rodriguez conferma il ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Se non è una conferma poco ci manca: in un’intervista, infatti, Belen Rodriguez ha ammesso che sta di nuovo frequentando l’ex marito Stefano De Martino.

I due, che nelle ultime settimane sono stati fotografati più di una volta insieme, sarebbero quindi intenzionati a riprovarci la terza volta.

A confermare la frequentazione è stata la stessa Belen in un’intervista al Corriere della Sera. “Con Stefano ci rivediamo, non è una novità” ha dichiarato la showgirl aggiungendo: “Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”.

L’argentina, che mercoledì 9 febbraio debutterà alla conduzione de Le Iene, al fianco di Teo Mammucari, ha poi svelato di aver “preso tante bastonate nella vita privata”, che l’hanno anche aiutata a cambiare.

“Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo” ha aggiunto Belen, che poi, ha elogiato i papà dei suoi due figli, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, giudicati “molto presenti”.