Stefano De Martino su Belen: “Va avanti e indietro da casa mia”

Sul settimanale Gente, Stefano De Martino rompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale con la ex Belen Rodriguez: “Non c’è un ritorno di fiamma. Altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”. Chiarisce ma conferma che la showgirl va avanti e indietro da casa sua, come hanno mostrato le immagini dei paparazzi. “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario”.

Eppure, per un lungo periodo le frequentazioni tra i due non sono state così assidue: “Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario”. Belen è stata avvistata sotto casa di De Martino anche a sera tarda o all’alba, ma Stefano chiarisce così: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale”.