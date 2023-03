Belen Rodriguez parla dei tradimenti di Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha parlato del suo rapporto con il marito Stefano De Martino confermando, seppur tra le righe, i tradimenti del ballerino napoletano di cui si era vociferato in passato.

Intervistata da Nina Palmieri a Le Iene, il programma di cui è conduttrice, la showgirl argentina ha dichiarato: “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”.

Parlando di tradimenti, Belen Rodriguez non è entrata nei dettagli, ma alla domanda su come gestisce la cosa, la presentatrice ha risposto: “Non lo tengo a bada”.

“Gli ho però spezzato le ossa più di una volta” ha aggiunto Belen.

“L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea” ha aggiunto la showgirl nel corso dell’intervista.