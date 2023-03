Belen Rodriguez e la misteriosa assenza da Le Iene: “Ho avuto bisogno di fermarmi, abbiate un po’ di pazienza”

Belen Rodriguez e l’assenza da Le Iene: “Abbiate un po’ di pazienza”

Nella serata di martedì 21 marzo Belen Rodriguez è tornata al timone de Le Iene dopo una settimana di assenza dovuti ad alcuni problemi di salute non meglio specificati.

In apertura di puntata, la showgirl argentina ha voluto motivare la sua assenza spiegando, anche se non entrando nei particolari, quando accaduto la settimana precedente.

“Benvenuti a una nuova puntata de Le Iene. Allora la settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene” ha affermato Belen Rodriguez all’inizio della puntata.

“Qualcuno l’ha notato e mi ha scritto ‘Tutto bene?’. Non vi ho risposto in quel momento, adesso sì e ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me” ha concluso la conduttrice.