Belen Rodriguez lancia una linea di abiti, la madre replica alle critiche

Belen Rodriguez ha lanciato una linea di abiti, che però non è stata particolarmente apprezzata dai follower, almeno da quello che si legge sui commenti.

“MAR DE MARGARITAS… Dei vestiti semplici che sono eccellenti nella loro vestibilità, cioè! Ci ho lavorando tanto sulle forme che il vestito vi regalare! #fidatevi #nevadofiera (io utilizzo la small)” ha scritto la showgirl argentina in un post sul suo profilo Instagram.

“Belli tutti per carità però più di 100 euro per un vestitino a fiori mi sembra un po’ tanto sinceramente” si legge tra i commenti.

E ancora: “Senza nessuna cattiveria, proprio non mi piacciono, banali non alla modo, molto lontani dallo stile italiano e d’alta moda. Al mercato si trovano simili”.

“Bellissimi e li aspettavo con ansia, quando dicevi per tutte le donne sinceramente pensavo che fosse per tutte ma invece sono costosi e quindi purtroppo non per tutte, peccato” ha scritto invece un’altra follower.

“Un abito in viscosa a 215 euro con la fantasia più usata da sempre, che si trovano nei mercatini da 50 anni a basso costo” è un altro dei commenti che si leggono sotto il post di Belen Rodriguez.

Critiche alle quali ha risposto la madre della conduttrice argentina, Veronica Cozzani, che ha scritto: “Tutto Made in Italy, sono di ottima qualità”.