Belen Rodriguez e Stefano De Martino: svelati i motivi della rottura

Svelati i motivi della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: secondo una fonte ben informata, infatti, il problema sarebbe da ricercarsi nella famiglia di lei. Secondo quanto trapelato, infatti, la mamma della showgirl argentina, Veronica Cozzani, la sorella Cecilia, il fratello Jeremias e il papà Gustavo, sarebbero liberissimi di frequentare la loro casa per stare insieme al piccolo Santiago, così come dimostrano anche le tante foto postate sui social da Belen, mentre la mamma e la sorella di Stefano De Martino non avrebbero le stesse libertà concesse ai Rodriguez.

Una sorta di ménage a 4 mal sopportato dall’ex ballerino di Amici, soprattutto per la disparità di trattamento riservato ai suoi cari. La quarantena causata dall’epidemia di Coronavirus non avrebbe fatto altro che acuire le tensioni tra i due con una furiosa litigata, come svela Libero, che si sarebbe svolta nel box dell’appartamento dove i due vivevano insieme al figlio Santiago. Da qui, la decisione di De Martino di abbandonare il tetto coniugale per recarsi a Napoli per registrare il programma Made in Sud. I motivi della rottura quindi sarebbero di natura familiare e non riguarderebbero eventuali scappatelle del ballerino così come paventato da alcuni giornali nei giorni scorsi.

Intanto, proprio nel pomeriggio di domenica 14 giugno, De Martino sarà ospite di Mara Venier nel programma di Rai 1 Domenica In: chissà che nel salotto della Venier, il ballerino non sveli una volta per tutte ciò che è accaduto tra lui e quella che a questo punto si può considerare a tutti gli effetti la sua ex compagna dal momento che i due non si vedono insieme già da un po’, così come dimostrano i profili social di entrambi.

Leggi anche: 1. Quella velenosa frase del fratello di Belen contro Stefano De Martino / 2. Stefano De Martino: “Fatima Trotta è il mio punto di riferimento”

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni: la foto dei piedi della sorella Francesca scatena i follower Stefano De Martino: “Fatima Trotta è il mio punto di riferimento” Fedez e Jennifer Aniston: non solo like. La rivelazione del rapper