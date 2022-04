Uno dei gossip più caldi degli ultimi mesi si è risolto con il lieto fine: Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci riprovano. Dopo essere stati più volte paparazzati insieme, tra passeggiate in montagna e uscite al parco con i bambini, la showgirl argentina ha confermato in tv il ritorno di fiamma con il bel conduttore. I due d’altronde non hanno mai divorziato e, dopo una serie di alti e bassi, hanno deciso di darsi un’altra chance.

Come ricorderete lo scorso anno Belen ha avuto una breve relazione con Antonino Spinalbese, da cui è nata nel luglio del 2021 Luna Marì. La storia con De Martino ha vissuto momenti travagliati, ma ora sembra essere tornato il sereno. La conduttrice de Le Iene e il presentatore di Stasera Tutto è possibile si sono sposati nel 2013, per poi separarsi nel 2015, senza però mai ufficializzare il divorzio. Nel 2019 si sono riconciliati e poi di nuovo mollati, ora i due sono nuovamente insieme. Da loro amore è nato Santiago, che oggi ha nove anni.

Finalmente dunque è arrivata la conferma sul loro ritorno di fiamma. Rispondendo nel corso dell’ultima puntata de Le Iene ad una ragazza che su Twitter aveva scritto: “Belen io un po’ di capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?”, la showgirl ha replicato ironicamente: “Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”. Una risposta che appunto conferma la nuova relazione con il ballerino, a cui ha lanciato pure una frecciatina sui tradimenti. Nei giorni scorsi De Martino avevo detto di non escludere un altro figlio, dopo Santiago, e la stessa Belen ha candidamente ammesso di sognare una terza maternità.

Sempre a Le Iene la showgirl ha risposto anche a un altro utente che affermava: “Belen se hai bisogno di far volare la tua farfalla ci penso io”. La conduttrice ha chiosato: “La mia farfalla si è allargata ormai come un aquilone dopo due gravidanze. Adesso sto pensando all’addominoplastica, diciamo che l’ho perduta come il povero gabbiano ha perduto la compagna”.