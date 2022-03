Ormai non sembrano esserci più dubbi sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’ennesima conferma è arrivata in queste ore, direttamente dalla showgirl argentina. Una svista o un modo per confermare i rumors e far impazzire i fan della coppia? In una Story su Instagram Belen, appena sveglia, ha registrato un video nel quale è ancora a letto, ma al suo fianco si vede una sagoma che pare essere proprio quella di De Martino. La conduttrice de Le Iene appare sorridente e quasi sorniona, mentre il suo ex marito è ancora addormentato accanto a lei. A corredare il video nessun commento, ma un sorriso e le dita in segno di vittoria che valgono più di mille parole. Un vedo/non vedo che ha mandato in visibilio gli utenti sui social, facendo diventare virale il breve filmato, che vi proponiamo di seguito.

Al momento i due non vivono insieme, visto che Stefano mantiene l’appartamento milanese nel quale si era trasferito dopo la separazione, ma ha con sé le chiavi di casa di lei. Potrebbero quindi aver deciso di trascorrere qualche notte a casa dell’uno e dell’altra, provando a darsi una nuova possibilità. D’altronde la fretta è sempre cattiva consigliera.

I segnali di un forte riavvicinamento, come vi stiamo raccontando, sono già parecchi. Da qualche mese, dopo la rottura di Belen con Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, i due avevano ripreso a frequentarsi. Prima erano stati fotografati all’aeroporto di Milano Malpensa dove lui era andato a prenderla al ritorno da un viaggio in Sud America, poi il servizio di Chi, che li ha seguiti in montagna a Courmayeur, e infine la decisione di entrambi di tornare ad indossare la fede al dito. Belen e Stefano infatti sono stati paparazzati di recente in uno chalet di montagna, mentre si scambiano sorrisi e abbracci. Ora questo video segna un ulteriore capitolo in una storia d’amore che sembra tornare a spiccare il volo.