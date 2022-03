Belen Rodriguez e Stefano De Martino: abbracci e sorrisi in montagna

Ormai non sembrerebbero più esserci dubbi: tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornata la complicità. Lo dimostrano le foto, pubblicate in esclusiva da Chi, che mostrano i due in uno chalet di montagna, mentre si scambiano sorrisi e abbracci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Non solo, nelle varie foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini c’è ne anche una in cui entrambi indossano la fede al dito, segno che i due forse non sono così tanto “ex” come volevano far credere fino a qualche tempo fa.

Gossip / Belen e De Martino di nuovo complici, il weekend insieme e le foto mano nella mano Gossip / Stefano De Martino rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: “Abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio”

In diverse interviste, infatti, i diretti interessati hanno sempre smentito un ritorno di fiamma pur confermando l’affetto reciproco e una complicità mai affievolita.

“Con Stefano ci rivediamo, non è una novità” aveva dichiarato la showgirl argentina, mentre l’ex ballerino di Amici aveva dichiarato: “Non c’è un ritorno di fiamma. Altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”.

“Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario” aveva aggiunto il conduttore partenopeo. Ma le foto pubblicate dal settimanale sembrano smentire le dichiarazioni di De Martino.