Belen perseguitata dai paparazzi, il fidanzato lancia bottiglie dalla macchina

Belen inseguita dai paparazzi, il fidanzato lancia bottiglie dall’auto

Belen tormentata dai paparazzi. La showgirl ha tenuto testa al gossip per tutta l’estate dopo la separazione da Stefano De Martino, ma la fiamma d’interesse nei suoi confronti non si è ancora affievolita, non dopo che la sua relazione con Antonino Spinalbese è diventata ufficiale. E pare che sia stato proprio quest’ultimo a perdere le staffe.

La nuova fiamma della Rodriguez, 25 anni e hairstylist presso il salone Coppola di Milano, avrebbe reagito male all’ennesimo appostamento dei paparazzi. La coppia è stata avvistata a Roma, dove Belen si è recata per le registrazioni di Tu si que vales e, stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo in edicola questa settimana, pare che Spinalbese non abbia reagito bene alla presenza dei paparazzi.

Il ragazzo, inalberato, avrebbe lanciato contro i fotografi una bottiglia dal finestrino dell’automobile mentre metteva distanza dai loro obiettivi. Una reazione piuttosto particolare che sottolinea la stizza del ragazzo nei confronti dei paparazzi. Forse Spinalbese non credeva di attirare così tanta attenzione, ma parliamo pur sempre di Belen Rodriguez…

Leggi anche:

1. Scontro Cavalli-Belen: “Preferita di camionisti e segaioli”. Lei risponde furiosa / 2. Belen: “Non sono più single. Proposte indecenti? Ne ho avute. Un politico ci ha provato”

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni aspetta una femminuccia? La risposta dell’influencer Luigi Berlusconi si è sposato: chi è sua moglie, la pr Federica Fumagalli Gabriel Garko esce allo scoperto: il nuovo fidanzato si chiama Gaetano