Scontro Cavalli-Belen: “Preferita di camionisti e segaioli”. Lei risponde furiosa

“Sei una bella donna incominci ad invecchiare e quindi dovresti fare meno la stupida, sono finiti i tempi della farfallina”, aveva scritto Roberto Cavalli commentando una foto su Instagram di Belen Rodriguez. “Sei sempre la preferita… dei camionisti e dei segaioli“, aveva aggiunto in un’altra occasione.

La showgirl argentina così in un’intervista al FattoQuotidiano.it ha replicato a tono per la prima volta allo stilista: “Non voglio fare polemiche, mi dispiace. Spero che le persone a lui vicine si occupino della sua salute mentale, lo dico con rispetto”.

“La fama toglie tanto – ha confessato Belen – è stressante avere sette persone ogni giorno sotto casa tua. Non voglio lamentarmi anche perché quando va tutto bene non pesa, ma quando vivi una separazione, la perdita di un familiare o un momento difficile è complicato. In qualche modo il gossip aspetta quello che non va per marciarci un po’ sopra. Penso che le critiche abbiano rafforzato il mio personaggio. C’è gente che sta con te e chi non sta con te. In fondo anche chi mi ha criticato mi ha aiutato senza volerlo

Alla fine della lunga chiacchierata la showgirl ha guardato al suo futuro: “Tra vent’anni mi vedo con più figli in una bella casa in campagna. Magari in mezzo alla natura con tanta musica, vino e amore però scalza, senza tacchi”.

Leggi anche: 1. Belen prende in giro Stefano De Martino: il video sfottò all’ex marito 2. “Belen ha scoperto la relazione clandestina tra De Martino e Alessia Marcuzzi” 3. De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi? Ecco cosa sappiamo 4. Belen tradita da De Martino? Alessia Marcuzzi rompe il silenzio, ma la showgirl ha le prove 5. Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: la foto del primo bacio

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni incinta mostra la pancia sui social, i followers ironizzano: “Io dopo un bicchiere d’acqua” Festa dei nonni 2020, frasi d’auguri da dedicare ai vostri cari Il 2 ottobre è la Festa dei nonni: quando nasce la ricorrenza