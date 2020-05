Guancia a guancia, niente mascherina. La dimostrazione di affetto tra Belen Rordriguez ed Elodie di Patrizi su instagram è stata molto criticata per la mancanza di mascherina e la troppa vicinanza tra le due. “Quanto sei bella tu”, scrive Belen nelle stories ma non sono mancate le critiche e qualcuno sui social ha commentato: “Incoscienti”, vista la poca distanza che c’era tra la cantante e la show girl.

Il rapporto di amicizia tra Belen e Elodie è cosa nota. Entrambe le ragazze erano sole nelle stories. Stefano de Martino è infatti tornato in Campania perché, come da lui stesso confidato, dovrebbe ricominciare made in sud: “Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma”.

Elodie invece ha recentemente parlato della sua relazione con il rapper Marracash in un’intervista a Il Fatto Quotidiano: “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata”.

