Aurora Ramazzotti: “Tutta colpa di quel profilo fake. Fine della storia”

Aurora Ramazzotti e quel profilo fake (grazie al quale ha conosciuto la sua migliore amica)

La giovane e spigliata Aurora Ramazzotti racconta come ha conosciuto la sua migliore amica Sara Daniele: tutto è nato grazie a un profilo fake che si fingeva lei.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ama condividere con i suoi follower tanti momenti della sua vita. Spesso e volentieri protagonista insieme a lei di questi momenti è la sua amica Sara Daniele (proprio quella Sara cantata dal grande artista napoletano Pino Daniele, suo papà).

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto insieme a Sara. Le due si divertono insieme: Aurora lecca giocosamente la guancia di Sara, mentre lei sorride.

Accanto alla foto, la giovane showgirl scrive un lungo post per raccontare di come quell’amicizia lunga e duratura ha avuto inizio: “Io e Sara Daniele ci siamo conosciute per una gradevole incomprensione”.

“Un giorno, nel 2011, un’amica in comune ci fece parlare al telefono (@leonettalf colpevole!) e Sara mi disse che avevamo già ‘chattato’ su Facebook”, spiega Aurora nel post. “Io le risposi che non mi risultava e alla fine scoprimmo che aveva parlato tutto quel tempo con un profilo falso se si fingeva me! Da lì in poi non ci siamo più lasciate. End of story”, racconta la giovane Aurora.

A rispondere sotto al post è la stessa Sara Daniele, che scrive all’amica: “Voglio trovare quel fake e ringraziarlo per il resto della mia vita. I love you”. Inaspettatamente sotto al commento di Sara Daniele spunta il commento del presunto fake, che risponde: “Non mi devi ringraziare di niente, è stato un piacere, sono super contento di avervi fatto conoscere”.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene. Le due sono amiche ormai da otto anni e, a giudicare dal numero di foto e di sorrisi che sfoggiano insieme sui rispettivi account, pare proprio che la loro sia una di quelle amicizie vere, belle e senza fine.

