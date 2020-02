Insulti ad Arisa dopo il video con Belen in palestra. Lei risponde e zittisce gli haters

Insulti social ad Arisa dopo il video con Belen in palestra

La cantante Arisa si è ritrovata a fare un po’ di esercizi fisici insieme a Belen Rodriguez. Le stories Instagram condivise dalla showgirl argentina dalla palestra mostrano la cantante sdraiata su un tappetino a fare piegamenti e addominali. Nel video Belen la incinta: “Forza Arisa”, “Daiii”, “Brava Arisa, bravaaaa”.

Finita la sessione di sport, però, Arisa ha dovuto fare i conti con i social. Su Instagram, infatti, la cantante è stata vittima di insulti e offese. I follower di Belen che hanno visto il video hanno rinfacciato alla cantante di mostrarsi sui social trascurata e sciatta.

Arisa però non si è lasciata scoraggiare dalle critiche e ha risposto con grande intelligenza agli insulti social. “Molti di voi mi scrivono: ‘Ma non ti vergogni? Ti fai vedere in questo modo, senza trucco, non sei mai in forma perfetta...’. Mi dispiace offendere il vostro senso di bellezza, ma io sono come sono. Se non sono di vostro gradimento, cambiate profilo. Non c’è problema!”.

La gaffe di Belen a Tu si que Vales | VIDEO

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Elettra Lamborghini non vota Lega: lo rivela lei stessa in un tweet Belen Rodriguez posta una fotografia sui social, i fan: “Sei incinta?” Michelle Hunziker scrive una dedica Silvia Toffanin: spunta un retroscena sul loro rapporto

La confessione di Arisa: “Ho avuto un problema grosso in famiglia”