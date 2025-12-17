Icona app
Gossip
Gossip

Andrea Delogu fotografata mentre bacia un uomo (e non è Nikita Perotti)

Immagine di copertina
Credit foto Delogu: AGF

Lo scoop di "Chi": la conduttrice paparazzata insieme ad Alessandro Marziali. Ecco cosa sappiamo di lui

di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Andrea Delogu è stata fotografata mentre bacia un uomo. E la notizia è che non si tratta del ballerino Nikita Perotti, suo partner a Ballando con le Stelle con cui è nato un rapporto che aveva fatto ipotizzare una storia d’amore. No, il “fortunato” si chiama Alessandro Marziali e di lui si da pochissimo.

A paparazzare Delogu è il settimanale Chi, che ha sorpreso la conduttrice a passeggiare per strada con Marziali e a scambiarsi con lui un appassionato bacio sotto casa. Stando al magazine di gossip, i due avrebbero trascorso una serata insieme tra una cena fuori e una passeggiata con il cane di lui, per poi salutarsi con effusioni prima di rientrare separatamente nelle rispettive abitazioni.

Lo stesso giornale scrive che di Marziali non si hanno molte informazioni. Età e origini restano sconosciute e anche il suo profilo Instagram è privato. L’uomo condurrebbe uno stile di vita che lo porta a muoversi spesso tra mete esclusive come Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera, Zanzibar. Sui suoi social sarebbero presenti numerose foto di lui insieme alla madre.

Gli scatti esclusivi di Chi spiazzano coloro i quali avevano tifato per una nuova storia d’amore tra Delogu e Perotti. Nei giorni scorsi la conduttrice aveva dedicato al suo maestro di ballo un lungo messaggio su Instagram, nel quale spiegava che tra loro c’è legame puro, nato in sala prove e destinato a durare oltre il programma.

Corona accusa Signorini: "Se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione"

Il post aveva alimentato le voci sulla loro relazione. Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Delogu ha chiarito che non sta insieme a Perotti. “Mi rendo conto che avrei dovuto scrivere che non stiamo insieme, ma che ci vogliamo un bene esagerato. Io ho solo voluto sottolineare la meraviglia della persona qui che è stata la mia fortuna in questo periodo”, ha detto.

La conduttrice è stata recentemente colpita da un grave lutto familiare: lo scorso 29 ottobre, infatti, suo fratello Evan, 18 anni, è morto in un incidente stradale. Delogu sta affrontando il dolore con grande dignità e intelligenza. L’auspicio di tutti è che possa ritrovare al più presto la serenità che merita. L’amore e l’amicizia non possono che farle bene.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca