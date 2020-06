Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo protagonisti di un furto d’identità su Facebook. I due coniugi hanno denunciato l’accaduto su Instagram e segnalato immediatamente il fatto alla polizia postale.

Il presentatore e la moglie hanno infatti un account condiviso sul social fotografico al contrario del primo network di Mark Zuckerberg dove non risultano in una pagina comune. Il problema è che questa pagina comune è stata creata ad hoc rubando tutte le foto della coppia dal loro profilo Instagram.

Amadeus e la moglie hanno raccontato il furto d’identità nelle stories Instagram: “Non abbiamo Facebook. Qualcuno si spaccia per noi prendendo le nostre foto da Instagram. Ovviamente verrà presto segnalato alla polizia postale” e ancora: “Qualche deficiente continua a spacciarsi per noi postando cose che non ci riguardano”.

La Polizia Postale non dovrebbe impiegare molto tempo per arrivare alle persone dietro il profilo fake. Si tratta di una pratica diffusa sui social quella di approfittare di un personaggio famoso per sfruttare l’immagine pubblica creando profili falsi e Amadeus ha invitato i fan a diffidare da tutti i contenuti della pagina in questione.

LEGGI ANCHE

1.“Le donne un passo indietro”: tutti i meme contro Amadeus sessista/ 2. Sanremo, ecco perché la frase di Amadeus su Francesca Sofia Novello non è sessista (di A. Scali)/ 3. No Amadeus, la bellezza non è un merito. A Sanremo stai mortificando le donne (di E. Serafini)

Potrebbero interessarti Michelle Hunziker è incinta? La risposta durante Striscia la Notizia Stefano De Martino e la frecciatina a Belen su Instagram: il post cancellato Lory Del Santo: “Pentita di aver detto no a Donald Trump”