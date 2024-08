Alvaro Morata sui social dopo la separazione da Alice Campello: “La peggior crisi esistenziale della mia vita”

Alvaro Morata sui social dopo la separazione da Alice Campello

Alvaro Morata torna sui social dopo la separazione da Alice Campello: il calciatore del Milan ha condiviso tra le stories del suo profilo Instagram una poesia dal titolo Resilienza che a molti è apparso come un vero e proprio sfogo.

“Resilienza. Sono sopravvissuto alla peggiore crisi esistenziale delle mia vita – recita il testo della poesia – Sono stato nel mezzo della depressione, dell’ansia e lei era lì, tra le notti interminabili e i giorni angoscianti, pieno di domande senza risposte, paure e insicurezze, domandando al cielo perché mi stesse accadendo tutto questo. Io ero proprio lì quando a un certo punto ho capito: ho capito che se sono sopravvissuto a tutto questo, posso fare qualsiasi cosa. Non c’è nulla che non possa accettare o superare”.

Solamente pochi giorni fa, il calciatore spagnolo si era detto “devastato” per la fine della relazione con quella che ha definito la donna “più importante della mia vita”.

“Sono molto chiaro, la relazione è finita. Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro” ha affermato l’attaccante spagnolo in un’intervista.