Alvaro Morata e Alice Campello fotografati di nuovo insieme: “Clima disteso”

Alvaro Morata e Alice Campello si sono rivisti per accompagnare insieme i figli a scuola a Madrid. Il settimanale di gossip spagnolo Diez Minutos pubblica in esclusiva le foto dei due di nuovo insieme, a poco meno di un mese dall’annuncio della separazione.

L’occasione dell’incontro è stata il primo giorno di scuola dei gemelli Alessandro e Leonardo, rimasti a vivere con la madre in Spagna, mentre il padre si è trasferito in Italia per giocare nel Milan.

Morata e Campello sono arrivati in auto insieme, hanno salutato i due figli e sono rientrati nella villa che condividevano fino a poco tempo fa. Nessun gesto romantico, ma l’atmosfera è apparsa distesa.

“Si dice che stiano preparando il divorzio, ma potrebbe esserci un ultimo tentativo di riconquistare il loro amore prima di rompere completamente?”, si chiede il giornale che pubblica le foto.

Stando alle voci che arrivano dalla Spagna, peraltro, un riavvicinamento tra i due è estremamente improbabile. La giornalista di Telecinco Alexia Rivas, vicina all’entourage di Morata, ha rivelato che “gli avvocati stanno già lavorando sui documenti per il divorzio e ciò avverrebbe di comune accordo”.

Secondo Rivas, tra i fattori che hanno portato la coppia a decidere di separarsi ci sarebbero i cattivi rapporti tra le rispettive famiglie. La giornalista riferisce in particolare di una forte lite a margine dei festeggiamenti per la vittoria della Spagna al recente Europeo. Sembra che il calciatore volesse che alle celebrazioni partecipasse tutta la sua famiglia, compresi i suoi genitori, i suoi fratelli e suo cugino, ma la moglie si sarebbe rifiutata categoricamente.