Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:09
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi? Le indiscrezioni: “Lei ha tolto la fede”

Immagine di copertina

Secondo un giornalista spagnolo i due starebbero vivendo un momento non facile

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dopo aver ritrovato l’amore, Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero di nuovo in crisi. L’indiscrezione arriva dalla stampa spagnola, ma anche da alcuni segnali social captati dai follower più attenti. In molti, infatti, hanno notato che i due non compaiono insieme sui rispettivi profili social dal 5 novembre scorso. Il calciatore del Como, inoltre, ha modificato la sua biografia su Instagram eliminando qualsiasi riferimento alla moglie, mentre l’influencer, nelle ultime immagini postate su Instagram, non porterebbe più la fede.

A questi dettagli social va ad aggiungersi l’indiscrezione fornita dal giornalista spagnolo Javier de Hojos, secondo cui i due starebbero attraversando un momento non facile. Nulla di definitivo, ma un momento emotivamente complesso che la coppia starebbe tentando di gestire. Sposati dal 2017 e genitori di quattro bambini, i due avevano ufficializzato la loro separazione nell’agosto del 2024 per poi ritornare insieme a gennaio 2025. Di recente la stessa Alice Campello aveva parlato della crisi con il marito affermando: “Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci”. E ancora: “Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia”.

La modella, poi, aveva preso le difese del marito: “Mi dispiace molto che la gente pensi che il nostro amore non fosse vero. Mi fa male che si possa pensare una cosa del genere di Alvaro, perché ha dedicato la sua vita a rendermi felice”. I due avevano ufficializzato la separazione sui rispettivi canali social. “Dopo un momento di riflessione, Alice ed io abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati l’un l’altra tantissimo” aveva scritto il calciatore. Poco dopo era arrivata anche la comunicazione dell’influencer: “Alvaro e io abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi né nessuna mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto una persona accanto che non ha fatto altro che darmi la priorità e prendersi cura di me e rispettarmi e per questo non posso permettere nessun tipo di speculazione falsa e la decisione di dirlo così ‘presto’”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Marina Di Guardo: “Essere la mamma di Chiara Ferragni mi ha dato visibilità, ma può minare la mia credibilità di scrittrice”
Gossip / Alessia Marcuzzi: "Non siamo fatti per essere fedeli"
Gossip / Francesco Totti e Noemi Bocchi cambiano casa: lite per l'affitto e accuse di danni
Ti potrebbe interessare
Gossip / Marina Di Guardo: “Essere la mamma di Chiara Ferragni mi ha dato visibilità, ma può minare la mia credibilità di scrittrice”
Gossip / Alessia Marcuzzi: "Non siamo fatti per essere fedeli"
Gossip / Francesco Totti e Noemi Bocchi cambiano casa: lite per l'affitto e accuse di danni
Gossip / Beatrice Arnera rompe il silenzio e replica all'ex Andrea Pisani
Gossip / Diletta Leotta: "Una volta allo stadio mi hanno urlato ‘tira fuori le te**e’"
Gossip / Andrea Pisani parla per la prima volta della rottura con Beatrice Arnera
Gossip / Alice Campello sulla crisi con Alvaro Morata: “Eravamo sotto l’effetto di farmaci, non siamo riusciti a gestirla”
Gossip / Valentina Ferragni: "Sono diversa da Chiara"
Gossip / Martina Maggiore torna a parlare dell'ex Cesare Cremonini: "I tradimenti ci sono stati"
Gossip / Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita”
Ricerca