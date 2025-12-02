Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi? Le indiscrezioni: “Lei ha tolto la fede”
Secondo un giornalista spagnolo i due starebbero vivendo un momento non facile
Dopo aver ritrovato l’amore, Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero di nuovo in crisi. L’indiscrezione arriva dalla stampa spagnola, ma anche da alcuni segnali social captati dai follower più attenti. In molti, infatti, hanno notato che i due non compaiono insieme sui rispettivi profili social dal 5 novembre scorso. Il calciatore del Como, inoltre, ha modificato la sua biografia su Instagram eliminando qualsiasi riferimento alla moglie, mentre l’influencer, nelle ultime immagini postate su Instagram, non porterebbe più la fede.
A questi dettagli social va ad aggiungersi l’indiscrezione fornita dal giornalista spagnolo Javier de Hojos, secondo cui i due starebbero attraversando un momento non facile. Nulla di definitivo, ma un momento emotivamente complesso che la coppia starebbe tentando di gestire. Sposati dal 2017 e genitori di quattro bambini, i due avevano ufficializzato la loro separazione nell’agosto del 2024 per poi ritornare insieme a gennaio 2025. Di recente la stessa Alice Campello aveva parlato della crisi con il marito affermando: “Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci”. E ancora: “Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia”.
La modella, poi, aveva preso le difese del marito: “Mi dispiace molto che la gente pensi che il nostro amore non fosse vero. Mi fa male che si possa pensare una cosa del genere di Alvaro, perché ha dedicato la sua vita a rendermi felice”. I due avevano ufficializzato la separazione sui rispettivi canali social. “Dopo un momento di riflessione, Alice ed io abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati l’un l’altra tantissimo” aveva scritto il calciatore. Poco dopo era arrivata anche la comunicazione dell’influencer: “Alvaro e io abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi né nessuna mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto una persona accanto che non ha fatto altro che darmi la priorità e prendersi cura di me e rispettarmi e per questo non posso permettere nessun tipo di speculazione falsa e la decisione di dirlo così ‘presto’”.