Alice Campello sulla crisi con Alvaro Morata: “Eravamo sotto l’effetto di farmaci, non siamo riusciti a gestirla”

Alice Campello torna a parlare della crisi vissuta con il marito Alvaro Morata: la modella e il calciatore, sposati dal 2017 e genitori di quattro bambini, avevano ufficializzato la loro separazione nell’agosto del 2024 per poi ritornare insieme a gennaio 2025. Ospite del podcast di Laura Escanes, l’influencer ha spiegato: “Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci”. Una situazione non semplice come spiegato dalla stessa Campello: “Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia”.

La modella, poi, ha preso le difese del marito: “Mi dispiace molto che la gente pensi che il nostro amore non fosse vero. Mi fa male che si possa pensare una cosa del genere di Alvaro, perché ha dedicato la sua vita a rendermi felice”. I due avevano ufficializzato la separazione sui rispettivi canali social. “Dopo un momento di riflessione, Alice ed io abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati l’un l’altra tantissimo” aveva scritto il calciatore. Poco dopo era arrivata anche la comunicazione dell’influencer: “Alvaro e io abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi né nessuna mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto una persona accanto che non ha fatto altro che darmi la priorità e prendersi cura di me e rispettarmi e per questo non posso permettere nessun tipo di speculazione falsa e la decisione di dirlo così ‘presto’”.