Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Alice Campello sulla crisi con Alvaro Morata: “Eravamo sotto l’effetto di farmaci, non siamo riusciti a gestirla”

Immagine di copertina

La modella è tornata a parlare della crisi vissuta con il marito

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Alice Campello torna a parlare della crisi vissuta con il marito Alvaro Morata: la modella e il calciatore, sposati dal 2017 e genitori di quattro bambini, avevano ufficializzato la loro separazione nell’agosto del 2024 per poi ritornare insieme a gennaio 2025. Ospite del podcast di Laura Escanes, l’influencer ha spiegato: “Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci”. Una situazione non semplice come spiegato dalla stessa Campello: “Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia”.

@podimo_es 💔 ¿Cómo pasas de un beso de película en la Eurocopa a separarte un mes después? Alice Campello se sincera sobre su relación y su ruptura con Álvaro Morata. Descubre lo que nadie vio tras las pantallas en lo último de ‘Entre el cielo y las nubes’ con @Laura Escanes, ya disponible en 👉🏻 BIO. #podimo #podcasts #entreelcieloylasnubes #españa #ruptura ♬ sonido original – podimo_es

La modella, poi, ha preso le difese del marito: “Mi dispiace molto che la gente pensi che il nostro amore non fosse vero. Mi fa male che si possa pensare una cosa del genere di Alvaro, perché ha dedicato la sua vita a rendermi felice”. I due avevano ufficializzato la separazione sui rispettivi canali social. “Dopo un momento di riflessione, Alice ed io abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati l’un l’altra tantissimo” aveva scritto il calciatore. Poco dopo era arrivata anche la comunicazione dell’influencer: “Alvaro e io abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi né nessuna mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto una persona accanto che non ha fatto altro che darmi la priorità e prendersi cura di me e rispettarmi e per questo non posso permettere nessun tipo di speculazione falsa e la decisione di dirlo così ‘presto’”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Valentina Ferragni: "Sono diversa da Chiara"
Gossip / Martina Maggiore torna a parlare dell'ex Cesare Cremonini: "I tradimenti ci sono stati"
Gossip / Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita”
Ti potrebbe interessare
Gossip / Valentina Ferragni: "Sono diversa da Chiara"
Gossip / Martina Maggiore torna a parlare dell'ex Cesare Cremonini: "I tradimenti ci sono stati"
Gossip / Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita”
Gossip / Achille Costacurta: "Quando ho chiesto l'eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta"
Gossip / Martina Maggiore: “La relazione con Cesare Cremonini era tossica, ma la colpa era mia”
Gossip / Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: “Ho avuto la febbre a 39, ma sono viva”
Gossip / Cesare Cremonini sull'ex Martina Maggiore: "Ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi"
Gossip / Alessia Marcuzzi: “Mi è capitato di tradire in amore, ma se lo faccio è perché c’è un problema”
Gossip / Chiara Ferragni: "Il 2024 tra divorzio e altro è stato l'anno più duro"
Gossip / Dal tumore al tentato suicidio, le rivelazioni di Fedez
Ricerca