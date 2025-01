Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme: un bacio sui social suggella la riappacificazione

Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme

Dopo numerose indiscrezioni, adesso è ufficiale: Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme. Sono stati gli stessi protagonisti a ufficializzare la loro riappacificazione attraverso un post pubblicato sui social.

Sui profili Instagram del calciatore del Milan e dell’influencer, infatti, è stata pubblicata una foto che ritrae i due mentre si scambiano un bacio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello (@alicecampello)

Già da diverse settimane si vociferava di una possibile reunion tra i due. Qualche giorno fa l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva scritto: “Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati ufficialmente insieme. Vivono di nuovo insieme e sono più innamorati che mai”.

Anche il giornalista spagnolo Javier de Hoyos aveva riportato le parole dell’attaccante spagnolo: “Ho mandato questa voce ad Alvaro perché non volevo dire o scrivere sciocchezze e lui mi ha detto: ‘Javi, devo dirvi che sì, ci stiamo dando una seconda possibilità'”.

Alvaro Morata e Alice Campello, sposati dal 2017 e genitori di quattro bambini, avevano ufficializzato la loro separazione lo scorso agosto.

“Dopo un momento di riflessione, Alice ed io abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati l’un l’altra tantissimo” aveva scritto il calciatore.

Poco dopo era arrivata anche la comunicazione dell’influencer: “Alvaro e io abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi né nessuna mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto una persona accanto che non ha fatto altro che darmi la priorità e prendersi cura di me e rispettarmi e per questo non posso permettere nessun tipo di speculazione falsa e la decisione di dirlo così ‘presto’”.

I due, comunque, non si erano mai allontanati per il bene dei figli. La stessa Alice Campello in un’intervista aveva confermato di sentire tutti i giorni il suo ex marito spendendo parole dolci per lui.