Alice Campello torna a parlare di Alvaro Morata: “Ci sentiamo tutti i giorni, non riesco ad abituarmi”

Alice Campello torna a parlare di Alvaro Morata: “Ci sentiamo tutti i giorni”

Alice Campello torna a parlare del suo ex Alvaro Morata negando per l’ennesima volta che alla base della rottura ci sia stato un tradimento da parte del calciatore del Milan.

Intervistata da Forbes Woman, l’influencer ha dichiarato a proposito del suo ex: “Parlo con Alvaro ogni giorno. Non è andato con un’altra, non è successo niente di tutto ciò. Alvaro mi rispetta. Il fatto è che non stavamo bene insieme per altri fattori”.

L’influencer, poi, ha speso parole dolci per Morata: “Mi ha amato moltissimo. Mi ha spronato in tutti i miei progetti e mi ha fatto vedere una parte di me che forse non conoscevo. Per me questo è amore”.

Nelle ultime settimane si è parlato più volte di un possibile ritorno di fiamma, ma Alice Campello chiarisce: “Il mio obiettivo adesso non è tornare insieme, ma stare bene. Lui è la mia famiglia e lo sarà sempre”.

L’imprenditrice digitale, infine, ha rivelato come sta affrontando la situazione: “Non riesco ad abituarmi. Sento che ciò che ho vissuto nella mia relazione è stato il più sincero e vero della mia vita. Non ci siamo mai mancati di rispetto e potrei mettere la mano sul fuoco per questo”.