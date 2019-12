Alessia Marcuzzi vola a Dubai per le vacanze di Natale con l’ex Simone Inzaghi e i figli

Alessia Marcuzzi ha attirato l’attenzione su di sé nei giorni scorsi proprio per via di un’intervista molto intima rilasciata al settimanale Oggi. In quell’occasione la conduttrice ha confessato di avere tradito. “Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia”, rivela la Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi è sposata con l’imprenditore televisivo Paolo Calabresi Marconi, proprietario della casa di produzione Buddy Film. In passato la showgirl ha avuto una relazione con Simone Inzaghi e poi con Francesco Facchinetti. La conduttrice 47enne ha due figli: Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti.

In occasione delle feste di Natale Alessia Marcuzzi ha deciso di partire per Dubai. Ad attirare l’attenzione del gossip è stata proprio la compagnia della presentatrice televisiva scelta per la vacanza, la Marcuzzi infatti non era sola, è andata con Simone Inzaghi, i due figli Tommaso e Mia e Gaia Lucariello, moglie del suo ex Inzaghi.

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi decide di andare in vacanza con la “famiglia allargata”, vale a dire con i suoi ex compagni accompagnati dalle nuove mogli. Lo scorso Natale, per esempio, la Marcuzzi è partita per le Maldive con l’ex Francesco Facchinetti, insieme alle rispettive nuove famiglie.

Sui Instagram la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Grande Fratello e Le Iene ha pubblicato diverse foto della vacanza a Dubai. Tra quelle più apprezzate dai follower, una molto provocante di lei in costume a bordo piscina. Il fisico della Marcuzzi (47 anni) è scultoreo.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Ladri in casa di Taylor Mega a Milano, l'influencer: "Sono terrorizzata" Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano Fedez nudo, Chiara Ferragni pubblica su Instagram la foto vietata ai minori di 18 anni

Alessia Marcuzzi confessa: “Ho tradito più volte. Ho peccato e sono caduta in tentazione”