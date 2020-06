Altro che crisi: Alessia Marcuzzi e il marito stanno ancora insieme

Alessia Marcuzzi e il marito stanno ancora insieme: le foto che lo dimostrano

Si respirava aria di crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, o meglio questo è quanto circolava sul web ormai da qualche settimana. Eppure, la conduttrice de Le Iene è stata beccata al mare con il marito dalle fotocamere del settimanale Chi, che li ha immortalati insieme, abbracciati e sorridenti, mentre si concedono un po’ di vacanza lontani dal caos. La Marcuzzi non ha mai smentito le voci che circolavano sul potenziale fallimento del suo matrimonio, è anche vero che tempo fa pubblicò una storia Instagram in cui compariva anche Calabresi, sereno e sorridente con la figlia Mia, seduto sul divano, proprio quando c’era chi aveva giurato che il marito avesse lasciato casa. In più, come riporta il Mattino, la coppia era stata sorpresa a cena fuori in un famoso ristorante di Roma.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi hanno convolato a nozze in gran segreto nel 2014, hanno celebrato un matrimonio in Gran Bretagna e non hanno avuto figli finora, ma la loro è una grande famiglia allargata. La Marcuzzi è mamma di Mia, nata dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti, e di Tommaso, avuto dall’ex calciatore e allenatore Simone Inzaghi.

L’annuncio della separazione ai tempi è stato dato da Dagospia, ma i paparazzi di Chi hanno immortalato i coniugi al mare in perfetta armonia. Hanno trascorso il weekend a Sabaudia, ospiti di Giovanni Malagò insieme a Marco Tardelli e Myrta Merlino. Crisi scongiurata? Dalle foto sembrerebbe di sì.

