Alessia Marcuzzi è di nuovo single? La conduttrice replica con un video su Instagram

Ieri il presunto divorzio di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi è rimbalzato da un giornale all’altro, tutti non hanno fatto altro che parlare della fine della storia d’amore tra i due. A lanciare l’indiscrezione era stato Dagospia qualche giorno fa, insinuando che la coppia fosse in crisi a causa della quarantena. Alcuni affermavano persino che il marito avesse lasciato casa pur di prendere le distanze. Ma poi, ieri sera, la Marcuzzi ha pubblicato delle storie Instagram dove appare anche Paolo, seduto sul divano in compagnia della piccola Mia, mentre tutti giocano armoniosamente con il cagnolino di casa.

Un video che potrebbe essere più importante e significativo delle parole: è anche vero che nessuno dei due, dopo l’indiscrezione, ha smentito o confermato il gossip. Hanno davvero attraversato un periodo di crisi? Se così fosse, dal video potremmo immaginare che è tutta acqua passata, anche perché era da tempo che il marito non appariva più sui social della Marcuzzi. Persone molto vicine alla coppia, nella giornata di ieri, hanno comunque smentito la notizia.

Alessia e Paolo hanno convolato a nozze in gran segreto nel 2014. Sempre molto discreti, hanno festeggiato lontani dall’Italia (si sono sposati in Inghilterra) e non hanno avuto figli. La crisi è dunque sventata?

Leggi anche:

1. Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi / 2. “Non è vero che Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito”, la smentita sulla rottura

Potrebbero interessarti Caterina Balivo: “Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare” Naomi Campbell nuda in metropolitana durante la pandemia? Sui social è polemica Irina Shayk fotografata a casa dell’ex Bradley Cooper