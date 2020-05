“Non è vero che Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito”, la smentita sulla rottura

Alessia Marcuzzi non ha lasciato il marito. Secondo quanto riportato da Vanity Fair il rapporto tra la conduttrice e Paolo Calabresi Marconi sarebbe ancora in piedi. “Fonti vicine alla 47enne smentiscono: lei e il marito stanno ancora insieme”, scrive Vanity Fair.

Dagospia aveva lanciato invece l’indiscrezione secondo la quale i due si sarebbero lasciati ormai da una ventina di giorni. Vanity Fair che ricostruisce la storia tra i due – sposati in gran segreto nel 2014 in Gran Bretagna – che hanno creato la loro famiglia allargata.

La rivista cita poi un’intervista di Alessia Marcuzzi in cui la conduttrice parlava del marito e spiegava come Paolo fosse stato “l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata. Mi ha conquistata lasciandomi libera. Non è geloso, mi permette di fare quello che voglio”.

La coppia sarebbe quindi riuscita a resistere alla quarantena e l’assenza di Paolo Calabresi Marconi dalle foto Instagram di Alessia Marcuzzi nell’ultimo periodo sarebbe da spiegare con la riservatezza della conduttrice che è sempre stata molto discreta sulle sue questioni di cuore.

