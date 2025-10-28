Icona app
Home » Gossip
Gossip

Alessia Marcuzzi: “Mi è capitato di tradire in amore, ma se lo faccio è perché c’è un problema”

Immagine di copertina

La conduttrice si racconta in occasione del suo nuovo game show "The Traitors Italia"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Conduttrice del nuovo game show di Prime Video, The Traitors Italia, in arrivo sulla piattaforma il prossimo 30 ottobre, Alessia Marcuzzi si racconta in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui parla anche del suo rapporto con i tradimenti. La presentatrice ha infatti rivelato: “Non ho subìto grandi tradimenti, mi è capitato di tradire più in amore che in amicizia, però faccio parte della categoria che se tradisce è perché c’è un problema, quindi finisco la storia vecchia e inizio quella nuova. Invece nelle amicizie non l’ho mai fatto. Ci possono essere state delusioni, però tradimenti tali da dire ‘ti tolgo la parola’, mai”.

Parlando di sé, Alessia Marcuzzi dice: “Sono leale, anche perché faccio molta fatica a non lasciar trapelare le emozioni sul mio viso. Se sto dicendo una bugia si capisce subito: divento rossa e mi viene da ridere”. Poi rivela qual è il suo punto debole: “Sono buonissima, ma se vedo un’ingiustizia divento una pazza”. Sui segreti da mantenere, invece, la conduttrice ha qualche problema: “Se riguarda me, no. Sulle mie amiche, sì. Non rilascio facilmente interviste perché racconto tutto! Mi apro anche con il primo che incontro per strada”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
