Alessia Marcuzzi: “Io e le mogli dei miei ex siamo coalizzate”

Tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi, che vestirà i panni della co-conduttrice nell’ultima serata della kermesse musicale, si racconta tra pubblico e privato.

Intervistata da La Repubblica, la conduttrice ha rivelato l’emozione di quando ha ricevuto la telefonata di Carlo Conti: “Non ero in casa quando Carlo Conti mi ha chiamata. Mi ha detto: ‘Ti va di fare una festa alla finale di Sanremo?’. ‘Mi piace l’idea, ma in che senso?’. Poi è stato tutto chiaro, ero pazza di felicità”.

“Quando ho saputo che sarei diventata co-conduttrice ho chiamato Fiorello. Mi ha detto di essere me stessa e che andrà tutto bene, speriamo” ha aggiunto la presentatrice.

A Sanremo, Alessia Marcuzzi sarà accompagnata dal figlio Tommaso e dalla mamma: “Mia figlia Mia sarà in settimana bianca, volevo portare anche mia nonna, però avevo paura che si stancasse per il viaggio”.

“Mi mancherà un pezzo di casa – ha aggiunto – per la finale, davamo i voti a tutti: miglior canzone, miglior look. Un aspetto casalingo che dovrò ricreare. Sarei tentata di andare in platea, distribuire i bigliettini e dire: votate”.

Su Tony Effe, accusato per i suoi brani sessisti, la conduttrice dichiara: “Anche in passato ci sono stati brani molto forti, in questo momento storico si sta più attenti. Lui stesso ha detto che non è quello delle sue canzoni ed è così secondo me. L’artista non è le cose che canta, secondo me i coetanei di Mia cantano senza dargli lo stesso significato. Basta parlarne con i ragazzi, le cose si spiegano”.

Alessia Marcuzzi, poi, ha espresso la sua ammirazione per Bianca Balti, tra le co-conduttrici nella serata di mercoledì: “La ammiro per il coraggio e per l’autoironia. Sono curiosa di vederla sul palco, seguo i post e i programmi, è unica”.

La presentatrice, che al momento è single, rivela di cercare in un uomo “serenità e protezione. Voglio normalità, non voglio avere accanto qualcuno che mi crei problemi”.

Poi, parla della sua famiglia allargata: “La famiglia la teniamo insieme noi donne. Io e le mogli dei miei ex, Gaia e Wilma. Siamo coalizzate. Se dall’altra parte c’è intelligenza e condivisione, diventa tutto facile. Io chiamo prima loro, mica Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti”.