Da Bianca Balti a Mahmood, Carlo Conti svela i co-conduttori di Sanremo 2025: tutti i nomi sera per sera

Carlo Conti svela i co-conduttori di Sanremo 2025: tutti i nomi sera per sera

Da Bianca Balti a Mahmood passando per Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini: sono alcuni dei nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2025 rivelati da Carlo Conti nel corso del Tg1 in onda alle 20.30 nella serata di mercoledì 15 gennaio.

La prima serata, al via martedì 11 febbraio, vedrà Carlo Conti salire sul palco dell’Ariston da solo a meno che, così come dichiarato dal conduttore, “non riesca a convincere due amici storici”. I nomi più gettonati, in tal senso, sono quelli di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello anche se non si escludono sorprese.

Mercoledì 12 febbraio, quando andrà in scena la seconda serata del Festival, Carlo Conti sarà accompagnato da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Terza serata, in programma giovedì 13 febbraio, in compagnia di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa mentre il giorno seguente, venerdì 14 febbraio, Carlo Conti sarà accompagnato sul palco da Mahmood e Geppi Cucciari.

La quinta e ultima serata, quella in cui verrà decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2025, in programma sabato 15 febbraio, vedrà protagonisti, oltre al presentatore e direttore artistico della kermesse ovviamente, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, già da tempo annunciato come conduttore del Dopofestival.

I co-conduttori di Sanremo 2025

Prima serata: Carlo Conti accompagnato, forse, da “due amici storici”.

Seconda serata: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica.

Terza serata: Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia Follesa.

Quarta serata: Mahmood, Geppi Cucciari.

Quinta serata: Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan.