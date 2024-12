Elettra Lamborghini: “Ho paura che qualcuno possa farsi male a Sanremo”

Dal rischio di un nuovo dissing tra Fedez e Tony Effe sul palco dell’Ariston ai progetti futuri: Elettra Lamborghini commenta Sanremo 2025 e rivela quali saranno i suoi prossimi impegni.

Intervistata da Vanity Fair, la cantante ha dichiarato sulla presenza dei due rapper rivali alla kermesse musicale: “È stato strategico, non c’è dubbio. Sarà un’edizione molto social e se ne parlerà per molto tempo”.

“È un Sanremo fortissimo e socialissimo. Se ne parlerà molto, specialmente per la questione dissing tra Fedez e Tony Effe. Invitarli è stata una strategia, non dico che lo guarderò soltanto per vedere cosa combinano ma non nego che sono curiosa” ha aggiunto l’interprete.

Secondo Elettra Lamborghini sarà un Festival che garantirà il successo di molti artisti: “Il cast è molto forte, ho paura che qualcuno possa farsi male. Non a livello di violenza ovviamente, ma di musica: potrebbero uscire delle belle hit”.

L’attrice, poi, ha parlato del suo prossimo impegno televisivo, Red Carpet – Vip, disponibile su Amazon Prime dal prossimo 9 gennaio: “Mi sono divertita molto. Abbiamo registrato in estate e faceva caldissimo. Sono convinta che piacerà. È un programma leggero ed è quello che ci vuole in tv in un momento delicato come questo”.