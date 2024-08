Perché Alena Seredova non ha mai perdonato Buffon per il tradimento

Alena Seredova spiega sui social perché non ha mai perdonato Gianluigi Buffon per il tradimento con Ilaria D’Amico che ha causato la fine del loro matrimonio.

“Scusami, perdonare per tentare di ricompattare la famiglia è mai stata per te un’opzione?” ha chiesto una follower alla modella ceca che ha così risposto: “Assolutamente no. Non vorrei che suonasse male, però… Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio”.

La showgirl ha poi aggiunto: “E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me”.

Di recente, in un’intervista a Le Iene, Alena Seredova aveva dichiarato a riguardo: “La cicatrice ti ricorda sempre cosa è successo. Non ti fidi più. Gli uomini dicono che adorano la moglie e magari è l’unica donna che vorrebbero sposare, e poi magari vanno in giro. Per me in una relazione il sesso non è la cosa più importante”.

“Tradire la mia fiducia è più un messaggio che in sé l’atto. Per me anche lo scambio di messaggi hot senza un reale incontro può definirsi un tradimento. In molti tradiscono per autostima, vuoi sentirti dire che piaci ancora a qualcuno” aveva aggiunto la modella.