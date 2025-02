A 21 anni vince alla lotteria: “Ogni mese incasso 12mila euro. Ecco com’è cambiata la mia vita”

Se ogni tanto vi capita di domandarvi come cambierebbe la vostra vita se vinceste alla lotteria, allora questa storia fa al caso vostro. È la storia di James Evans, un ragazzo di 25 anni originario dello Staffordshire, contea dell’Inghilterra settentrionale.

Il 10 dicembre 2020 il giovane, che all’epoca aveva 21 anni, ha azzeccato i sei numeri vincenti al “Set For Life” (che tradotto significa “Sistemato a vita”), lotteria che fa parte del National Lottery britannico.

Da allora Evans incassa ogni mese 10mila sterline, pari a circa 12mila euro. E sarà così per trent’anni, fino al 2050.

Il ragazzo ha raccontato la sua nuova vita al tabloid The Mirror. Dopo la vincita ha abbandonato il suo lavoro da giardiniere, che era l’attività di famiglia, per seguire il suo sogno di diventare istruttore di sci.

Grazie all’assegno mensile della lotteria, Evans ha potuto saldare il finanziamento acceso per acquistare la sua auto, si è regalato un computer nuovo e soprattutto ha acquistato la sua prima casa, completa di vasca idromassaggio.

Ma il giovane non è un tipo egoista. Si è quindi assicurato che anche i suoi parenti e amici più stretti fossero finanziariamente sicuri e ha fatto donazioni ad associazioni benefiche a lui care

“Ciò che mi ha davvero cambiato come persona è la possibilità di fare cose per gli altri”, racconta Evans. “La mia famiglia è molto importante per me, quindi ho pagato mamma e papà per venire a sciare con me in Austria, ho aiutato mia sorella ad acquistare un’auto nuova e ho aiutato mio fratello ad avviare la sua attività”.

“Continuo anche ad aiutare mio padre con l’attività di giardinaggio di famiglia quando ha bisogno di me, lo metterò sempre al primo posto e continuerò a farlo finché non andrà in pensione”, sottolinea il ragazzo.

“Ho sempre amato sciare e lo scorso anno ho superato l’esame di primo livello per diventare istruttore di sci. Ora insegno”, dice. Il suo prossimo obiettivo, spiega, è “seguire il corso di formazione completo per poter insegnare anche all’estero”. “Non è una questione di stipendio – osserva Evans -, è tutta una questione di esperienza per me e sarebbe davvero vivere il sogno”.

LEGGI ANCHE: Milano, muore investito da almeno cinque tram: l’amico lo cerca alla fermata ma non lo trova più