Il neoeletto presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrebbe scelto Deb Haaland, deputata del New Mexico appena rieletta, per guidare il dipartimento degli Interni. Lo riporta il Washington Post, sottolineando che, quando la notizia sarà ufficializzata, si tratterà della prima volta che una nativa americana ricopre questo incarico.

Nel 2018 Deb Haaland ha ottenuto insieme a Sharice Davids del Kansas un altro primato: quello di prime due donne native elette al Congresso. Ma ora la sua nomina in tale ruolo sarebbe particolarmente rilevante perché l’Agenzia degli affari indiani (Bureau of Indian Affairs in inglese) è controllata proprio dal dipartimento degli Interni.

La richiesta di nominare la 59enne, che appartiene ai Laguna Pueblo, era arrivata nei giorni scorsi proprio dai nativi americani, che insieme ad almeno 50 democratici alla Camera e 25 organizzazioni non solo indigene ma anche per la difesa del clima, hanno scritto lettere al presidente-eletto spiegando che Haaland non solo è la candidata più qualificata ma anche una scelta storica.

