Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha definito “assolutamente disonesto” un post pubblicato su X dal corrispondente di Repubblica a Londra, Antonello Guerrera, secondo cui il numero due di Donald Trump aveva “sminuito una forza di peacekeeping britannica e francese”, scatenando la reazione del cronista.

This is absurdly dishonest. I don’t even mention the UK or France in the clip, both of whom have fought bravely alongside the US over the last 20 years, and beyond. https://t.co/hrkb5pTV8p — JD Vance (@JDVance) March 4, 2025

“Brutte notizie per Starmer e Macron. Vance conferma che le uniche garanzie di sicurezza per l’Ucraina saranno l’accordo sui minerali. Sminuisce una forza di peacekeeping britannica e francese come ’20k (ventimila, ndr) soldati di qualche Paese a caso che non ha combattuto una guerra in 30 o 40 anni”, aveva scritto stamattina Guerrera su X, allegando il video di un’intervista del vicepresidente statunitense andata in onda ieri su Fox News.

“È assolutamente disonesto”, ha poi risposto direttamente Vance. “Non ho neanche citato il Regno Unito o la Francia nella clip, due Paesi, entrambi, che hanno combattuto coraggiosamente insieme agli Usa negli ultimi 20 anni e oltre”. “JD Vance ha citato il mio tweet dicendo di non aver mai nominato il Regno Unito o la Francia. Può per cortesia dirci a quali ‘Paesi a caso’ stava riferendosi nel video, dal momento che fino a ora solo il Regno Unito e la Francia hanno annunciato di essere disposte a inviare forze di pace in Ucraina?”, ha ribattuto corrispondente di Repubblica a Londra, senza finora ricevere risposta.

VP Vance quotes my tweet and says that he never mentioned the UK or France. @VP @JDVance could you please tell us which “random countries” were you referring to in the video, as so far only the UK and France have announced to be willing to send peacekeeping troops to Ukraine? https://t.co/YIvYGtGP3M — Antonello Guerrera (@antoguerrera) March 4, 2025

Nel filmato allegato da Guerrera, Vance attaccava i Paesi europei per la mancanza di una strategia per l’Ucraina, al contrario del presidente Usa Trump. “La garanzia di sicurezza migliore è quella di offrire al futuro dell’Ucraina un investimento economico americano”, aveva detto il vicepresidente Usa ai microfoni di Fox News. “Una garanzia molto migliore di offrire all’Ucraina 20mila uomini da qualche Paese a caso che non ha combattuto una guerra in 30 o 40 anni”.