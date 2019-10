Le ultime notizie sul conflitto della Turchia contro i curdi in Siria

Accordo tra Turchia e Russia per una nuova tregua di 150 ore nel nord della Siria. Poi, le forze di Mosca e Ankara condurranno pattugliamenti congiunti entro i 10 chilometri. L’intesa è stata raggiunta a Sochi nell’incontro Putin-Erdogan.

I curdi avevano intanto annunciato il ritiro totale dalla zona di sicurezza come richiesto dall’accordo turco-americano del 17 ottobre scorso. “Via tutti i curdi o riparte l’attacco”, era la minaccia del presidente turco Receyp Tayp Erdogan.

Il presidente siriano Bashar al Assad, intanto, ieri ha raggiunto l’esercito di Damasco a Idlib, e attacca: “Erdogan è un ladro, ha rubato fabbriche, grano e petrolio e oggi ruba la terra”.

E cresce nel mondo la paura per una rinascita dello Stato islamico, dopo che le nuove tensioni nei territori dell’Isis stanno indebolendo i già deboli equilibri dell’area.

Erdogan ha parlato di 775 terroristi curdi neutralizzati (cioè feriti, colpiti o uccisi) e ha annunciato che sono morti 7 soldati turchi, 79 miliziani alleati e 20 civili. Secondo i dati dell’Osservatorio siriano per i diritti umani il bilancio delle vittime civili in Siria è di 120 morti, mentre sarebbero 300mila secondo i dati dell’Onu gli sfollati in fuga a causa del conflitto.

TPI ha sul campo l’inviata speciale Benedetta Argentieri che da lì documenta tutto quello che sta accadendo nel Rojava a danno dei curdi, violentemente attaccati da Erdogan.

ore 01,00 – Turchia: “Ritiro curdi completato, l’offensiva non riprende”. “Non è necessario” riprendere l’offensiva della Turchia contro i combattenti curdi in Siria, visto che “il loro ritiro” dalle zone di confine è stato “completato”, come “ci hanno confermato gli Stati Uniti”. Lo ha detto in una nota il ministro della difesa turco, Hulusi Akar, secondo quanto riportano i media internazionali, spiegando che “in questa fase, non è necessario effettuare una nuova operazione”.

ore 00,10 – Prigionieri Isis fuggiti dalle prigioni in Siria. Poco più di 100 degli 11.000 detenuti dell’Isis in Siria sono scappati. Lo afferma il segretario alla Difesa americano, Mark Esper, in un’intervista a Cnn, sottolineando che gli Stati Uniti sono ora in nuova fase della campagna per sconfiggere l’Isis.

Leggi anche:

La guerra della Turchia contro i curdi in Siria: tutta la storia in versione breve, media e lunga

Caro Pd, perché sostieni ancora l’ingresso della Turchia in Europa?

L’intervista di TPI alla deputata Pd Lia Quartapelle: “Chiederemo il ritiro del contingente Nato dalla Turchia”

Potrebbero interessarti Cos’è successo oggi a Oslo, dove un neonazista ha sequestrato un’ambulanza e ha tentato di travolgere i pedoni Regno Unito, sconfitta per Johnson: il parlamento boccia l’iter sprint per approvare l’accordo sulla Brexit Somalia, 300mila sfollati per conflitto e siccità

Siria, parla a TPI la Ong italiana colpita dall’esercito turco: “Le bombe di Erdogan ci stanno distruggendo”

Altro che difendere i curdi, Putin vuole prendersi il Medio Oriente (di Giulio Gambino)

Armi alla Turchia: il governo dice nì (di Giulio Gambino)

Chi sono i curdi e perché non sono mai riusciti ad avere uno loro Stato