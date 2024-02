Trump condannato per frode: dovrà pagare più di 350 milioni di dollari

Dopo gli 83 milioni di risarcimento da pagare per una causa civile alla scrittrice Jean Carroll, Donald Trump dovrà versarne 354,9 per aver gonfiato il valore delle sue proprietà in modo da ottenere prestiti da almeno due istituti bancari a favore della compagnia di famiglia, la Trump Organization. A stabilirlo è stato ieri, 16 febbraio, il giudice di New York Arthur Engoron, che ha inoltre imposto il divieto a Trump per tre anni di occupare ruoli in qualsiasi società con sede a New York, compresa la sua. Lo stesso divieto riguarda due dei tre figli adulti, Donald Jr e Eric Trump, ma per loro durerà due anni. Attualmente Eric è il Ceo della Trump Organization. I due fratelli sono stati anche condannati al pagamento di 4 milioni di dollari ciascuno.

Il tycoon ha annunciato ricorso, con la cifra finale che potrebbe arrivare a 450 milioni di dollari, aggiungendo gli interessi risparmiati con la frode, ma entro trenta giorni l’ex presidente dovrà depositare i soldi dovuti o garantire un ‘bond’ dello stesso valore. “Interferenza elettorale – ha accusato Trump su Truth – una attorney general (Letitia James, ndr) razzista e corrotta, insieme a un giudice corrotto, ha confezionato una sentenza illegale e non americana”.

“Il sistema giudiziario dello Stato di New York e dell’America intera – ha aggiunto l’ex presidente – è sott’attacco di giudici e pubblici ministeri di parte e prevenuti”.