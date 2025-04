Trump attacca Zelensky: “Non inizi la guerra contro qualcuno che è 20 volte più grande di te” | VIDEO

Donald Trump si scaglia nuovamente contro Volodymyr Zelensky accusandolo sostanzialmente di aver iniziato il conflitto in Ucraina. All’indomani della strage di Sumy, dove, secondo le autorità ucraine, vi sono stati 34 morti, tra cui due bambini, e quasi 120 feriti per effetto dei bombardamenti russi, il presidente Usa ha risposto all’omologo ucraino che lo aveva invitato ad andare a “vedere” con i suoi occhi i morti e la distruzione in Ucraina. “Ha lasciato scoppiare la guerra, non ci si batte con chi è 20 volte più grande di te” ha dichiarato Trump accusando anche il suo predecessore, Joe Biden.

«Zelensky cerca sempre di acquistare missili. Quando inizi una guerra, devi sapere che puoi vincerla. Non la inizi contro qualcuno che è 20 volte più grande di te e poi speri che la gente ti dia i missili». Infatti l’Ucraina non ha cominciato nessuna guerra, ma Trump difende i… pic.twitter.com/uHyznxLgxR — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 14, 2025

Dallo Studio Ovale della Casa Bianca, infatti, Trump ha accusato Biden di avere “fatto un lavoro orribile nel consentire” alla guerra di iniziare. Successivamente ha corretto parzialmente il tiro: “Questa è una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare. Biden non è riuscito a fermarla e Zelensky avrebbe potuto farlo. E Putin non avrebbe mai dovuto iniziarla. La colpa è di tutti”.