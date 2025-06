Trump attacca Macron dopo aver lasciato il G7: “Emmanuel si sbaglia sempre, cerca pubblicità”

Dopo aver abbandonato anzitempo il G7 in Canada, Donald Trump attacca Emmanuel Macron. Tutto nasce dalla spiegazione che il presidente francese aveva dato riguardo alla “fuga” dello statunitense. Macron, infatti, aveva definito “un segnale positivo” la partenza del presidente statunitense sostenendo che fosse in atto un tentativo di mediazione tra Israele e Iran (qui tutte le ultime notizie sulla guerra). Una tesi che è stata smentita con veemenza da Trump che sul social Truth ha scritto: “Il presidente francese in cerca di pubblicità ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per tornare a Washington e lavorare a un ‘cessate il fuoco’ tra Israele e Iran. Sbagliato!”. E ancora: “Non ha alcuna idea sul perché sto tornando a Washington, ma certamente non ha nulla a che fare con il cessate il fuoco. È molto più di questo. Volutamente o meno, Emmanuel sbaglia sempre. Restate sintonizzati”.

Le parole di Trump sono state criticate da Valerie Hayer, presidente del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo, che da Strasburgo ha commentato: “Donald Trump non ha capito che esiste un certo codice nella diplomazia, anche quando si è un capo di Stato. Ciò che è importante per il futuro della democrazia nelle democrazie occidentali e per la stabilità del mondo è che ci sia sempre un canale di dialogo tra gli Stati Uniti e l’Europa, tra gli Stati Uniti e la Francia. So che è ovviamente così”. Nel frattempo, sono diventati virali sul web le immagini che mostrano Emmanuel Macron sussurrare qualcosa all’orecchio a Giorgia Meloni con la premier che, dopo un iniziale stupore, alza gli occhi al cielo.