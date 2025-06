Dopo aver annunciato di aver preso il controllo dello spazio aereo di Teheran, non si fermano i raid israeliani sull’Iran. L’Idf ha annunciato di aver ucciso il capo di stato maggiore iraniano Ali Shadmani mentre l’Iran ha lanciato nuovamente numerosi missili, alcuni dei quali sono esplosi nel centro di Tel Aviv. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 17 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran le crescenti tensioni in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Idf: “Trenta droni abbattuti durante la notte” – L’aeronautica militare israeliana ha abbattuto nella notte circa 30 droni lanciati verso Israele, apparentemente tutti provenienti dall’Iran. Lo ha reso noto l’Idf, precisando che molti del velivoli senza pilota sono stati intercettati oltre i confini israeliani, mentre altri sono stati abbattuti sulle alture del Golan.

Ore 8,30 – Idf: “Eliminato nuovo capo di Stato maggiore” – Le forze israeliane (Idf) hanno annunciato di aver ucciso il capo di stato maggiore iraniano Ali Shadmani. Lo riferiscono i media israeliani. Gli aerei da guerra hanno preso di mira un centro di comando attivo nel centro di Teheran durante la notte, uccidendo Ali Shadmani, il neo-nominato capo del quartier generale centrale iraniano di Khatam-al-Anbiya del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione (Irgc), ha dichiarato l’Idf. Shadmani, figura apicale della struttura militare iraniana, era stato nominato solo quattro giorni fa, dopo l’uccisione di diversi alti comandanti della Repubblica islamica, nel primo giorno dell’offensiva israeliana. Il Comando Khatam-al-Anbiya è responsabile della gestione delle attività di combattimento e dell’approvazione dei piani militari iraniani.

Ore 8,00 – Missile Teheran colpisce Herzliya, vicino Tel Aviv – La città di Herzliya, vicino Tel Aviv, è stata colpita nell’ambito dell’ultima ondata di missili lanciata poco fa dall’Iran contro Israele. Lo riportano i media israeliani. Secondo Ynet, la zona colpita sarebbe un parcheggio. Poco prima forti esplosioni erano state udite nell’area di Tel Aviv. L’eco delle esplosioni si è sentita anche a Gerusalemme, anche qui non sono scattate le sirene, scrive il Times of Israel. I lanci missilistici dall’Iran sono giunti dopo che l’esercito israeliano (Idf) ha riferito di avere rilevato missili balistici in arrivo e ha avvertito i residenti di stare vicino ai rifugi.

Ore 7,00 – Trump, tutti dovrebbero evacuare Teheran – “L’Iran avrebbe dovuto firmare l”accordò che gli avevo detto di firmare. Che vergogna, che spreco di vite umane. In poche parole, l’Iran non può avere un’arma nucleare. L’ho ripetuto più e più volte! Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!”: lo scrive Donald Trump su Truth.