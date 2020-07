Hong Kong, TikTok blocca l’app dopo l’approvazione della legge sulla sicurezza nazionale

Hong Kong, TikTok sospende il servizio: causa “recenti eventi”

TikTok, l’app di condivisione di video brevi molto popolare tra i giovani, ha annunciato che lascerà il mercato di Hong Kong entro pochi giorni dopo che Pechino ha imposto la controversa legge sulla sicurezza nazionale.

“Alla luce dei recenti eventi abbiamo deciso di interrompere le operazioni dell’app TikTok a Hong Kong”, ha dichiarato un portavoce. La decisione di sospendere il servizio nella ex colonia britannica da parte della società di proprietà ByteDance con sede in Cina, arriva mentre Facebook, Google e Twitter hanno sospeso le richieste del governo e della polizia di Hong Kong per avere informazioni sugli utenti, come prevede la nuova legge.

Joshua Wong: “La mia vita è a rischio, ho paura di finire in un carcere cinese, silenziato per sempre. Ma non illudetevi: oggi Hong Kong, domani Taiwan”. VIDEO-INTERVISTA

