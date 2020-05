Niger, le incredibili immagini di una tempesta di sabbia a Niamey | FOTO E VIDEO

Le incredibili immagini di una tempesta di sabbia a Niamey

Ieri, lunedì 4 maggio, una tempesta di sabbia si è abbattuta sulla città di Niamey, in Niger, e centinaia di utenti hanno condiviso immagini e filmati delle incredibili scene sui social. Tra questi anche Claudia Aru, cantante sarda che in questi giorni si trova nella capitale dello stato dell’Africa dell’Ovest, attraversata dal fiume Niger ma confinante con due delle regioni più desertiche del Sahara.

“La mia prima tempesta di sabbia. Ho il cuore in gola. Non ho mai visto una cosa del genere”, scrive l’artista su Facebook, e spiega che le tempeste normalmente si abbattono su Niamey durante la stagione estiva, quella più umida, ma questa volta l’evento naturale ha anticipato i tempi, portando in città “acqua e aria fresca”. “A cose fatte e a rischio scampato, è stato un bene”, scrive Aru.

Tempesta di sabbia a Niamey – FOTO E VIDEO

