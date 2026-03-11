Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

La ricetta per la pace del ministro Tajani che invia un messaggio a Tehran: “Basta missili, basta droni. Si può vivere in pace anche senza armi atomiche” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il commento di Matteo Renzi: "È il ministro delle banalità"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È diventato virale sul web il video di un’intervista che il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha rilasciato a Sky News Arabia durante la quale ha inviato un messaggio all’Iran. Alla domanda della giornalista, che ha chiesto al vicepremier quale fosse il messaggio che intendeva rivolgere a Teheran, Tajani ha risposto: “Basta missili, basta droni. Basta bombe atomiche, basta missili a lungo raggio. Si può vivere in pace anche senza armi atomiche e anche senza missili a lungo raggio”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Un messaggio che ha provocato l’ilarità di numerosi follower e anche numerosi attacchi politici. Matteo Renzi, ad esempio, ha commentato sui social: “Una volta la Farnesina era la casa della diplomazia. Ora è la casa di Tajani. Ma perché dobbiamo avere un Ministro così banale, insulso, insignificante? Ma perché, perché, perché?”. L’ex deputata del Pd Alessia Morani ha invece scritto: “Il messaggio di Tajani all’Iran. Questo paese non si può raccontare”. Massimo D’Alema, invece, ha commentato le uscite del ministro affermando: “Non sono un frequentatore del web, ma il florilegio delle sortite del nostro ministro degli Esteri è imbarazzante”. Da quando è scoppiata la guerra in Iran, infatti, il ministro degli Esteri italiano è finito nel mirino più volte per alcune sue dichiarazioni.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / E se fosse un algoritmo a decidere chi deve morire? La nuova guerra dell’intelligenza artificiale è già iniziata
Esteri / D’Alema: “Usa e Israele ci riportano alla barbarie. Tajani? Imbarazzante”
Esteri / Aragoste, bistecche, pianoforti e sticker di Frozen: così il Pentagono ha speso 93 miliardi di dollari in un mese
Ti potrebbe interessare
Esteri / E se fosse un algoritmo a decidere chi deve morire? La nuova guerra dell’intelligenza artificiale è già iniziata
Esteri / D’Alema: “Usa e Israele ci riportano alla barbarie. Tajani? Imbarazzante”
Esteri / Aragoste, bistecche, pianoforti e sticker di Frozen: così il Pentagono ha speso 93 miliardi di dollari in un mese
Esteri / Meloni: “Intervento Usa e Israele contro Iran fuori da diritto internazionale". Tehran: "Mojtaba Khamenei ferito ma salvo". Droni iraniani colpiscono l'aeroporto di Dubai
Esteri / Accordo tra il Pentagono e OpenAI: una manager dell’azienda si dimette per questioni etiche
Esteri / Nuovo attacco di Tehran agli Emirati. La Turchia dispiega i Patriot nella base Nato di Malatya
Esteri / Trump: “La guerra finirà molto presto. Se l’Iran ferma il petrolio la colpiremo 20 volte più forte”
Esteri / New York, due bombe fuori dalla casa del sindaco Mamdani: arrestati due militanti pro-Isis
Esteri / L’Ayatollah nell’ombra: chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema della Rivoluzione islamica in Iran
Esteri / Oltre 30 feriti in Bahrein per un drone iraniano: gravi bambini e un neonato. Esplosioni a Doha
Ricerca