È diventato virale sul web il video di un’intervista che il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha rilasciato a Sky News Arabia durante la quale ha inviato un messaggio all’Iran. Alla domanda della giornalista, che ha chiesto al vicepremier quale fosse il messaggio che intendeva rivolgere a Teheran, Tajani ha risposto: “Basta missili, basta droni. Basta bombe atomiche, basta missili a lungo raggio. Si può vivere in pace anche senza armi atomiche e anche senza missili a lungo raggio”.

Un messaggio che ha provocato l’ilarità di numerosi follower e anche numerosi attacchi politici. Matteo Renzi, ad esempio, ha commentato sui social: “Una volta la Farnesina era la casa della diplomazia. Ora è la casa di Tajani. Ma perché dobbiamo avere un Ministro così banale, insulso, insignificante? Ma perché, perché, perché?”. L’ex deputata del Pd Alessia Morani ha invece scritto: “Il messaggio di Tajani all’Iran. Questo paese non si può raccontare”. Massimo D’Alema, invece, ha commentato le uscite del ministro affermando: “Non sono un frequentatore del web, ma il florilegio delle sortite del nostro ministro degli Esteri è imbarazzante”. Da quando è scoppiata la guerra in Iran, infatti, il ministro degli Esteri italiano è finito nel mirino più volte per alcune sue dichiarazioni.