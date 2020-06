Tshegofatso Pule, una donna di 28 anni incinta di otto mesi, è stata ritrovata appesa a un albero in Sudafrica dopo essere stata uccisa a coltellate. La ragazza era scomparsa una settimana fa ed è stata ritrovata in una delle periferie di Johannesburg. La donna era a poche settimane dal parto e la notizia ha sconvolto il paese. Sul web si chiede giustizia per Tshegofatso e, secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe stata aperta un’inchiesta per omicidio.

In Sudafrica tra il 2017 e il 2018 sono stati commessi 2930 femminicidi in un lasso di tempo pari a 12 mesi e il Paese sarebbe una media 6 volte superiore a quella mondiale. Secondo uno degli ultimi report del Medical Reserch of South Africa nel paese una donna subisce aggressioni sessuali ogni 36 secondi e un uomo ogni quattro commette un reato sessuale. Il paese è stato definito dal presidente Cyril Ramaphosa nel 2019: “Uno dei luoghi più pericolosi al mondo in cui essere donna”.

