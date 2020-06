Gli americani “scoprono” Lidl e impazziscono: il video virale

Gli Stati Uniti pazzi per Lidl. Su TikTok un utente degli USA ha postato un video in cui spiega a modo suo che cos’è il discount tedesco. “Un nuovo supermercato è stato aperto. Apparentemente è europeo. Tutto così fresco, compreso pane e dolciumi. Ogni settimana vendono cose a caso a prezzi molto bassi”, scrive l’account che pare molto stupito di tutto questo. Il video è diventato virale ed è entrato in tendenza su Twitter arrivando anche in Italia.

Oltre 17mila i tweet sull’argomento per la catena di supermercati che è sbarcata negli Stati Uniti ormai già da due anni ma che – a quanto pare – non era troppo conosciuta. I negozi Lidl non sono infatti così diffusi e sull’intero territorio degli Stati Uniti se ne contano un centinaio.

Si sono sbizzarriti gli utenti italiani nei commenti: “Gli americani che si gasano per il pane del Lidl, immaginate se sapessero delle panetterie che vendono pane fresco in qualsiasi forma e gusto” oppure: “Gli americani che scoprono la lidl sono la mia nuova cosa preferita”. “Gli americani estasiati dalla Lidl sono il massimo dell’intrattenimento”, scrive un utente inglese, “teneri gli americani che scoprono il lidl per la prima volta”, ribatte un account nostrano oppure: “Gli americani scoprono il lidl, poetico”. C’è chi in quel video rivede se stesso: “Letteralmente io quando quando l’anno scorso mi sono resa conto dell’esistenza della Lidl vicino alla residenza dopo aver comprato solo roba nei mini market super costosi”.

