Negli Stati Uniti muore una persona ogni 30 secondi per Covid

Negli Stati Uniti muore di Covid un americano ogni trenta secondi. È il dato che emerge dal database del New York Times: nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 2.885 persone, una cifra record. I nuovi casi sono 199.988. Il totale dei contagiati, dallo scoppio della pandemia, secondo la Johns Hopkins University, è arrivato a quasi 14 milioni, i morti sono 273.589.

L’allarmante è soprattutto per i 100mila ricoveri. Secondo il Covid Tracking Project, infatti, ieri negli ospedali americani, molti dei quali ormai allo stremo, erano ricoverate 98.691 persone.

Si teme che nelle prossime settimane la situazione del Covid peggiorerà ancora negli Stati Uniti come conseguenza della festa del Ringraziamento, la scorsa settimana, e le prossime festività natalizie.

Intanto, all’indomani del via libera del Regno Unito al vaccino di Pfizer, gli ex presidenti Usa Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si sono offerti volontari per farsi vaccinare in diretta contro il Covid-19.

