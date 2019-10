Siria Turchia, attacco ai curdi: le ultime notizie

Non si placano le tensioni per l’attacco ai curdi della Turchia in Siria. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan minaccia l’Europa. “Se l’Ue ci accuserà di occupazione e ostacolerà la nostra operazione militare, apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati e li manderemo da voi”, ha detto ieri, giovedì 10 ottobre, ai leader del suo partito.

La reazione europea è stata durissima. “Parole inaccettabili”, hanno commentato il presidente francese Emmanuel Macron e il nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Italia e Francia hanno convocato l’ambasciatore turco.

Ma anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito Ankara: “Se non agirà secondo le regole, sarà colpita molto duramente finanziariamente e con delle sanzioni”. Gli Usa all’Onu poi: “Non abbiamo avallato il blitz”. Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, decine di migliaia i civili in fuga dal nord-est.

Qui le ultime notizie, il bollettino, di venerdì 11 ottobre 2019.

ATTACCO DELLA TURCHIA AI CURDI IN SIRIA: IL BOLLETTINO

ore 8,50 – Siria Turchia, Di Maio: “Tutta l’Europa condanni Erdogan, no ai ricatti sui migranti” – In un’intervista rilasciata a Repubblica Luigi Di Maio sull’operazione lanciata dalla Turchia in Siria afferma: “Condanniamo con forza ogni tipo di intervento militare perché rischia di pregiudicare gli sforzi della coalizione anti Isis. La soluzione della crisi siriana non può passare attraverso l’uso delle armi, ma attraverso dialogo e diplomazia. Il popolo siriano ha già sofferto abbastanza”.

E ancora: “Sugli accordi presi in passato per il blocco dei flussi dei migranti in Turchia avevamo già sollevato perplessità e non eravamo noi al governo. Lunedì sarò in Lussemburgo e chiederò che l’Europa agisca con una sola voce”. Sulle minacce che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rivolto all’Europa sui migranti, il ministro degli Esteri ha detto: “L’Ue non può accettare ricatti e spero che nessuno Stato membro si faccia latore di questo ricatto”.

ore 8,45 – Le forze turche avanzano in Siria: undici località conquistate – Stando a quanto riferito dall’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, undici località minori sono state finora conquistate dalle forze turche e dalle milizie arabo-siriane ausiliarie nel nord-est della Siria. Secondo l’Osservatorio l’avanzata turca prosegue lenta attorno alle due località chiave di Tall Abyad e Ras al Ayn, nel settore centrale della frontiera tra Siria e Turchia. Non è possibile verificare in maniera indipendente le informazioni sul terreno.

ore 7,30 – Ucciso il primo soldato turco – Il ministero della Difesa di Ankara ha annunciato che è stato ucciso il primo soldato turco dall’inizio delle operazioni della Turchia nel nord-est della Siria. Altri tre soldati sono rimasti feriti. Ieri le forze curdo-siriane avevano dichiarato che cinque militari turchi erano stati uccisi nelle ultime ore.

ore 6,30 – Usa, proposta di legge per imporre sanzioni alla Turchia – La deputata repubblicana al Congresso degli Stati Uniti, Liz Cheney, è pronta a presentare nei prossimi giorni una legge che impone sanzioni alla Turchia per l’attacco alle milizie curde. La figlia dell’ex vicepresidente Dick Cheney, nonostante sia una delle più strette alleate del presidente Donald Trump, si è unita al coro delle critiche contro il presidente per aver abbandonato gli alleati curdi. Oltre 20 deputati repubblicani avrebbero già espresso sostegno alla sua proposta. Tra questi anche il leader della minoranza repubblicana alla Camera Kevin McCarthy.

Chi sono i curdi e perché non sono mai riusciti ad avere uno loro Stato

Cosa è successo ieri

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ieri, come reazione all’intervento militare turco nella Siria nord-orientale, ha convocato alla Farnesina l’ambasciatore della Turchia in Italia. Il Ministero ha affermato l’importanza della cessazione di ogni azione unilaterale, ribadendo che per il nostro Paese l’unica strada percorribile per una soluzione duratura alla crisi siriana è rappresentata dal processo politico in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

L’attacco della Turchia ai curdi in Siria: le notizie di ieri, 10 ottobre

“Inaccettabili le minacce di Erdogan sui profughi”, ha scritto poi in un post su Facebook Di Maio commentando le uscite del presidente turco. Secondo Recep Tayyip Erdogan se l’Ue ostacolerà l’offensiva militare in Siria aprirà “le porte a 3,6 milioni di rifugiati” per mandarli in Europa.

“Quel che sta accadendo in Siria, l’offensiva turca, la negazione dei diritti delle popolazioni locali e del popolo curdo, le morti di civili: tutto questo è inaccettabile e non possiamo voltarci dall’altra parte. Non può essere militare la soluzione alla crisi siriana”, ha detto ancora Di Maio. E ha continuato: “La storia ci insegna che ogni risposta militare in passato ha sempre contribuito a destabilizzare ulteriormente la situazione sul terreno, aprendo spesso un vuoto colmato poi dall’insorgere di nuove organizzazioni terroristiche”.

Di Maio convoca l’ambasciatore turco in Italia: “Inaccettabile l’invasione contro i curdi in Siria”

L’ambasciatore turco è stato ricevuto alla Farnesina dalla viceministra degli Esteri Marina Sereni, che ha ricevuto la “ferma condanna” dell’Italia per l’iniziativa militare unilaterale.

“Azioni militari unilaterali – è stato spiegato in una nota della Farnesina – costituiscono una minaccia ai risultati conseguiti dalla Coalizione Anti-Daesh, di cui Italia e Turchia sono entrambi importanti membri, e prolungheranno l’instabilità nel Nord-Est siriano, rischiando di creare terreno fertile per il ritorno di Daesh”. Per l’Italia “non esiste una soluzione militare alla crisi siriana che, al contrario, può trovare una composizione stabile e duratura solo tornando alla diplomazia internazionale e al dialogo politico”.

È stato ribadito all’ambasciatore turco il pieno sostegno italiano all’azione dell’inviato speciale dell’Onu per la Siria Geir Pedersen.

La Turchia invade la Siria: qual è la posizione del governo italiano e del ministro Di Maio

Potrebbero interessarti Volo da incubo per Baltimora: un passeggero ubriaco vomita sulla testa di una donna e due si chiudono in bagno | VIDEO Iran, petroliera in fiamme a largo della costa saudita: “Colpita da un missile” Trump: "Biden buono solo a leccare il culo di Obama"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intanto, in collegamento telefonico con il programma di La7 Piazzapulita ha affermato: “L’Italia, l’Ue e tutti gli organismi internazionali devono battere un colpo forte: non possiamo accettare questa iniziativa militare”. “Non è un’opzione accettabile e deve cessare”, ha aggiunto il premier. “Il fatto che ci siano rapporti commerciali con la Turchia, e che faccia parte della Nato, non sono elementi che possono in questo momento rendere accettabile un intervento militare”.

“I migliaia di foreign fighters sotto il controllo dei curdi rischiano di essere liberati. Quindi paradossalmente anziché risolvere la questione dei terroristi la può aggravare ancora di più”, ha detto ancora Conte. “Ma quello che è prioritario – ha aggiunto – è che non possiamo consentire che siano inflitte ulteriori sofferenze alla popolazione curda e siriana. Questo è inaccettabile”.

Leggi gli approfondimenti di TPI sul tema:

Perché la Turchia invade la Siria proprio adesso

Dietro l’invasione della Siria c’è il piano di Erdogan per ricollocare un milione di profughi siriani

La Turchia invade la Siria: chi sta con chi e cosa sta succedendo nello scenario internazionale

I curdi del Rojava a TPI: “Trump abbandona i curdi e la Turchia invade il nord della Siria. Ma così l’Isis risorgerà”

La Siria prima e dopo la guerra: le foto che testimoniano gli orrori