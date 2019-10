Siria Turchia, attacco ai curdi: le ultime notizie

Ieri, 9 ottobre 2019, la Turchia ha lanciato un’operazione militare nel nord-est della Siria per “liberarla” dai curdi, che considera “terroristi”. Le truppe Usa si sono ritirate dall’aerea. Le milizie curdo-siriane stanno combattendo per “difendere ad ogni costo” il territorio.

Ankara afferma di aver colpito 181 postazioni di terroristi, mentre le forze curdo-siriane sostengono di aver respinto “l’offensiva di terra” turca. Ci sarebbero vittime tra i civili. Il mondo condanna l’attacco del presidente Recep Tayyip Erdogan. Mentre il Senato degli Stati Uniti vuole imporre sanzioni alla Turchia se non si ritirerà.

Oggi, giovedì 10 ottobre, è prevista una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza Onu. Qui gli ultimi aggiornamenti sull’attacco di Ankara in Siria.

ATTACCO DELLA TURCHIA AI CURDI IN SIRIA: LA DIRETTA

ore 9,55 – Scuole chiuse per sicurezza. Le scuole non apriranno per almeno due giorni nelle località frontaliere turche di Akcakale, Ceylanpinar e Suruc, di fronte rispettivamente a quelle siriane di Tal Abyad, Ras al Ayn e Kobane, dopo che Ankara ha avviato ieri la sua operazione militare nel nord-est della Siria contro i curdi. Altri edifici scolastici sono stati chiusi in ulteriori punti considerati a rischio del confine. La prefettura di Sanliurfa, la provincia sudorientale turca entro i cui confini rientra la zona da cui è partito l’attacco, ha inoltre stabilito restrizioni ai movimenti di civili, indicando alcune aree come “zone di sicurezza” sotto il controllo dell’esercito.

ore 9,30 – Attacchi anche nel nord dell’Iraq. Dopo aver avviato ieri la sua offensiva contro le milizie curde Ypg nel nord-est della Siria, la Turchia sta proseguendo anche i raid aerei che conduce con cadenza quasi quotidiana sul vicino nord Iraq. La Difesa di Ankara ha reso noto stamani che nuovi bombardamenti hanno preso di mira obiettivi del Pkk curdo nelle montagne delle regioni di Zap e Gara, “neutralizzando” (cioè uccidendo, ferendo o catturando) almeno 3 “terroristi”. Gli attacchi in nord Iraq mirano peraltro a contrastare eventuali soccorsi di militanti curdi verso la zona di conflitto in Siria.

ore 9,20 – Le forze turche sfondano fronte Tall Abyad. Le milizie arabo-siriane filo-Ankara sono riuscite a sfondare le resistenze delle forze curdo-siriane a est dell’Eufrate, nelle località di Bir Ashiq, Hawi, Kassas, nel distretto frontaliero di Tall Abyad. Lo riferiscono media del nord della Siria in contatto con fonti sulla linea del fronte.

ore 9,00 – Morti cinque soldati turchi. Cinque soldati turchi sono stati uccisi nelle ultime ore in scontri con le forze curdo-siriane nel nord-est della Siria. Lo affermano le forze curdo-siriane citate dalla tv panaraba al Arabiya. Le stesse forze curde affermano di essere in possesso delle salme dei militari turchi uccisi. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.

ore 8,00 – Offensiva di cellule dell’Isis. L’aviazione turca ha ripreso a bombardare aree nel nord-est della Siria a ridosso della frontiera. Lo riferisce al Arabiya. Colpita l’area epicentro dell’offensiva turca. Ieri Ankara aveva lanciato l’operazione militare contro i curdi nel nordest della Siria, facendo sapere di aver colpito 181 postazioni. Le forze curdo-siriane – che oggi sono state attaccate da cellule dell’ Isis – avevano replicato affermando di aver respinto l’offensiva di terra. Ci sarebbero vittime tra i civili. Oggi riunione del consiglio di sicurezza Onu. Trump: ‘i curdi non ci aiutarono nella II guerra mondiale’.

ore 6,40 – Attacco ai curdi, il Senato Usa chiede sanzioni alla Turchia – Iniziativa bipartisan al Senato degli Stati Uniti per imporre sanzioni alla Turchia se non ritira il suo esercito dalla Siria nella sua operazione contro le forze curde.

L’obiettivo è quello di imporre all’amministrazione guidata da Donald Trump di congelare i beni in Usa dei più alti dirigenti turchi, compreso il presidente Recep Tayyip Erdogan e i suoi ministri degli esteri, della difesa, delle finanze, del commercio e dell’energia. Le misure punitive colpirebbero anche le entità straniere che vendono armi ad Ankara, come pure il settore energetico turco.

Chi sono i curdi e perché non sono mai riusciti ad avere uno loro Stato

Cosa è successo ieri

Nella serata di ieri, 9 ottobre, le truppe della Turchia hanno oltrepassato il confine e sono penetrate nel nord-est della Siria, dando il via all’offensiva di terra. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa turco. L’esercito turco è entrato in Siria insieme alle milizie locali dell’Esercito siriano libero cooptate da Ankara.

Lo stesso ministro della Difesa più tardi ha poi riferito che “le forze militari turche hanno colpito finora 181 postazioni appartenenti alle organizzazioni terroristiche nel nordest della Siria come parte dell’Operazione Fonte di pace” contro i curdi.

La Turchia attacca: raid in Siria, si registrano le prime vittime civili

Una reazione degli Usa non si è fatta attendere. Il presidente Donald Trump ha fatto sapere che gli Stati Uniti hanno trasferito alcuni dei militanti Isis più pericolosi detenuti in Siria in un luogo sconosciuto dove possono essere controllati durante l’offensiva militare turca nel nord-est del Paese. In Siria i curdi, alleati degli americani e oggi visti da Ankara come “terroristi”, hanno catturato migliaia di combattenti del Califfato.

Intanto il portavoce dell’Sdf, le Forze democratiche siriane dominate dalle milizie curde Ypg, Mustafa Bali ha affermato via Twitter che “l’offensiva terrestre delle forze turche è stato respinto dai combattenti dell’Sdf a Tal Abyad”.

Potrebbero interessarti L’Onu senza soldi, 37 mila stipendi a rischio: tra i debitori anche gli Usa di Trump Il partito islamico Ennahdha vince le elezioni in Tunisia Erdogan colpisce anche Kobane, la città che sconfisse l'Isis

Ieri c’è stata una telefonata tra il premier inglese Boris Johnson e il presidente Usa Donald Trump. Come riferito da Downing Street i due leader condividono “una seria preoccupazione per l’invasione della Turchia nel nord est della Siria”. Stando a quanto riferito da Londra nella conversazione è stato evidenziato anche “il rischio di una catastrofe umanitaria” a causa dell’azione di Ankara contro le milizie curde.

Leggi gli approfondimenti di TPI sul tema:

> Perché la Turchia invade la Siria proprio adesso

> Dietro l’invasione della Siria c’è il piano di Erdogan per ricollocare un milione di profughi siriani

> La Turchia invade la Siria: chi sta con chi e cosa sta succedendo nello scenario internazionale

> I curdi del Rojava a TPI: “Trump abbandona i curdi e la Turchia invade il nord della Siria. Ma così l’Isis risorgerà”

> La Siria prima e dopo la guerra: le foto che testimoniano gli orrori