Media Usa: turchi bombardano per sbaglio forze statunitensi in Siria

I soldati turchi, impegnati nell’offensiva contro i curdi in Siria, bombardano per sbaglio le forze Usa presenti nell’area.

A rivelarlo è la rivista Newsweek, che cita fonti dell’intelligence curdo-irachena e un alto funzionario del Pentagono.

Secondo quanto affermato dal giornale, le forze speciali statunitensi stavano operando sulla collina di Mashtenour, nei pressi della città di Kobane, quando sarebbero state raggiunte da colpi di artiglieria sparati dalle postazioni turche. L’attacco, comunque, non avrebbe provocato feriti.

Il giornale, inoltre, fa notare Ankara dovrebbe essere a conoscenza della posizione delle truppe Usa.

Le ultime notizie sull’attacco della Turchia ai curdi

Tuttavia, la notizia al momento non è stata confermata né dalla Turchia né tantomeno dagli Stati Uniti.

La notizia arriva nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno “incoraggiato fortemente” la Turchia a porre fine alle azioni militari contro i curdi.

Siria, gli Usa chiedono lo stop delle operazioni militari turche

Nella giornata di ieri, giovedì 10 ottobre, invece, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva difeso la sua decisione di ritirare le truppe americane dalla Siria accusando i curdi di non averli aiutati “durante lo sbarco in Normandia”. I curdi hanno combattuto l’Isis al fianco degli Usa per 5 anni.

Leggi gli approfondimenti di TPI sul tema:

Perché la Turchia invade la Siria proprio adesso

Potrebbero interessarti Jane Fonda arrestata a Washington: manifestava contro il cambiamento climatico Enes Kanter, il gigante dell’Nba che sfida Erdogan In Turchia, sotto Erdogan, la democrazia sta morendo

Il piano di Erdogan per ricollocare un milione di profughi siriani

La Turchia invade la Siria: chi sta con chi e cosa sta succedendo nello scenario internazionale

I curdi del Rojava a TPI: “Trump abbandona i curdi e la Turchia invade il nord della Siria. Ma così l’Isis risorgerà”